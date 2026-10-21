نية مبتة لضربها بشدة.. هيجسيث: إيران محور محادثات نتنياهو مع ترامب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ناقش أهمية القضاء على النظام الإيراني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أنه زار القوات الأمريكية في إسرائيل وتحدث مع نتنياهو.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "نحن ملتزمون بإتمام القضاء على النظام الإيراني.لقد ناقشت هذا الأمر مع ترامب مرات عديدة، بما في ذلك قبل يومين".



أضاف هيجسيث:"كنت هناك أزور قواتنا، وأتيحت لي فرصة التحدث مع رئيس الوزراء. بالطبع، طبيعة حديثنا ليست شيئاً أود الحديث عنه، لكنهم شركاء جيدين، وأنا أقدر ذلك"، هكذا صرح هيجسيث للصحفيين.

قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن هيجسيث ناقش قضية إيران مع نتنياهو خلال زيارة غير معلنة إلى إسرائيل يوم الاثنين، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

أكد دورون سبيلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء، لوكالة رويترز في وقت لاحق أن نتنياهو التقى هيجسيث في قاعدة عوفدا الجوية في منطقة النقب الجنوبية بالأراضي المحتلة.

قال سبيلمان إن نتنياهو وهيجسيث ناقشا "التهديدات في المنطقة" والشراكة الأمريكية الإسرائيلية في التعامل مع تلك التهديدات هجومياً ودفاعياً.

كما شكر هيجسيث إسرائيل على استضافة القوات الأمريكية، التي قال سبيلمان إن عددها بالآلاف، وناقش دعم ترامب لرئيس الوزراء.

أردف سبيلمان: "هناك علاقة شخصية عميقة هنا كانت في صميم هذا النقاش".

يوم الأحد، أعلن ترامب تأييده لنتنياهو في الانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل في إسرائيل، وهي أول انتخابات تجري في البلاد منذ حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023.

نشر هيجسيث سابقاً على موقع إكس أنه زار أفراداً من القوات الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، التي تشمل الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا وأجزاء من آسيا. ولم يحدد مكان لقائه بالقوات.

تأتي زيارة هيجسيث في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، وفي الوقت الذي يكثف فيه الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجماتهم على المملكة العربية السعودية.

شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية ضربات مشتركة ضد إيران في أواخر فبراير، مما أدى إلى اندلاع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

صرح نتنياهو لوسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الشهر بأنه لا يسعى لشن هجوم على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر.



في المقابل، صرح ترامب بأنه لن يشن هجوماً على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر.

استضافت إسرائيل قوات أمريكية إضافية، بما في ذلك طائرات عسكرية، منذ فبراير على الأقل.

