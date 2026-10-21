الدفاع الروسية: استهداف محطة كهرباء ومنشآت للصناعات العسكرية ومخازن مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء)، أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة مكثفة استهدفت منشآت للصناعات العسكرية ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة الأوكرانية، إضافة إلى المحطات الكهربائية الفرعية.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربات بطائرات دون طيار ضد المراكز اللوجستية والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا والمحطات الكهربائية الفرعية التي تضمن تشغيلها، وكذلك السفن البحرية المشاركة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وكشفت الدفاع الروسية في بيانها أهداف الضربة: "في بولتافا، تم استهداف مجمع مستودعات يستخدم لتخزين المركبات الجوية طويلة ومتوسطة المدى دون طيار. وفي كييف، تم استهداف محطة كهربائية فرعية "بس - 330" نيفكي "، والتي تضمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والمراكز اللوجستية في كييف".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، عند عبور البحر إلى ميناء أوديسا، تم استهداف سفينة، كانت تنقل البضائع العسكرية إلى أوكرانيا".

وتستهدف القوات الروسية، بشكل يومي، ردًا على الهجمات الأوكرانية ضد المدنين والبنى التحتية المدنية الروسية، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والمواني وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية.