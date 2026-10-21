تقارير دولية: «أنثروبيك» تتكبد خسائر تتجاوز 80 مليار دولار وتدرس إنفاق 750 مليارًا على الحوسبة

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن شركة أنثروبيك (Anthropic) سجلت خسائر صافية تجاوزت 80 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقت تدرس فيه إمكانية ضخ استثمارات تصل إلى 750 مليار دولار خلال السنوات المقبلة لتوسيع قدراتها الحاسوبية اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتطويرها.

وجاءت الخسائر، التي ارتفعت من 13 مليار دولار قبل عام، مدفوعة برسوم محاسبية بلغت 72 مليار دولار، مرتبطة بتغير قيمة الأدوات المالية التي أصدرتها الشركة لجمع التمويل، بحسب التقرير الذي استند إلى مسودة نشرة الاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على التكلفة الباهظة لسباق الذكاء الاصطناعي، في وقت يزداد فيه تدقيق المستثمرين في مدى قدرة الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات في الرقائق ومراكز البيانات على تحقيق عوائد مجزية.

وقفزت إيرادات أنثروبيك إلى 16.3 مليار دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة بـ1.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى نحو 9 مليارات دولار، أي ما يقارب أربعة أمثال مستواه السابق، وفقاً للصحيفة.

ولم ترد أنثروبيك على طلب للتعليق، كما لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من التقرير على الفور.