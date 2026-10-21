ويتكوف يصل إلى سان بطرسبورج للقاء مسؤولين روس

أفادت وكالة تاس الروسية بوصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سان بطرسبورغ للقاء مسؤولين روس.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في النرويج.

وفي سياق متصل صرح مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" (Axios) بأن ويتكوف سيعرض على بوتين مقترحاً محدثاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل هذا المقترح.

كما تضمنت المحادثات في أوسلو لقاءات مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، وممثلين عن دول أخرى أعضاء في حلف الناتو.

وأشار المسؤول الذي تحدث إلى "أكسيوس" إلى أن أوكرانيا "طرحت أفكاراً ومقترحات جديدة"، وأنه تم إحراز "تقدم ملموس"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وشارك صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، في المحادثات عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب إصابته بالإنفلونزا، ومن المتوقع أن يشارك بالطريقة ذاتها في المحادثات بين ويتكوف وبوتين.

وذكر زيلينسكي أنه ناقش مع ويتكوف فكرة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية تماثل المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، التي تنص على أن أي هجوم على عضو في الحلف يُعد هجوماً على جميع الأعضاء.

وقال زيلينسكي: "أنا ممتن للجانب الأمريكي لتأكيدهم مجدداً على أن هذه الضمانات ستكون قوية".

وأضاف زيلينسكي: "هناك أنواع مختلفة من الضمانات الأمنية الواردة في الوثيقة التي سيطلع عليها الجانب الروسي من خلال ستيف، وسنستمع إلى ردهم في اليوم التالي".

وفي مفاوضات سابقة، أصر زيلينسكي وحلفاؤه الغربيون على نشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا كجزء من اتفاق سلام، وهو مقترح رفضته موسكو مراراً وتكراراً.

كما صرح زيلينسكي الثلاثاء بأن الولايات المتحدة استأنفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وأن نظام الإنذار المبكر ضد الهجمات بالصواريخ الباليستية الروسية يعمل الآن بشكل جيد، رغم أن مسؤولين أمريكيين نفوا أن يكون تبادل المعلومات الاستخباراتية قد توقف عمداً في أي وقت سابق.