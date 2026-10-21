عراقجي: واشنطن لا أمان لها.. مع كل مفاوضات تبدأ حربا غادرة

قال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين إن طهران أجرت ثلاث جولات من المفاوضات مع واشنطن حتى الآن، وفي كل مرة، أدت المحادثات في نهاية المطاف إلى حرب ضد إيران.



ذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مقابلة مطولة مع شبكة الإعلام العراقية : "دخلنا في ثلاث جولات من المفاوضات مع الجانب الأمريكي، وأدت الجولات الثلاث السابقة في نهاية المطاف إلى الحرب ضدنا".

وأضاف أنه خلال الجولة الثالثة من المفاوضات، تم التوصل إلى تفاهمات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الجانب الأمريكي التزم بها لمدة أسبوعين فقط قبل أن يتراجع عن التزاماته.

يشير عراقجي إلى جولتي العدوان غير المبرر اللتين شنتهما الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي ضد إيران على التوالي في يونيو 2025، ومن 28 فبراير إلى 7 أبريل من هذا العام 2026، واللتين جرتا وسط مفاوضات بين طهران وواشنطن. كما أشار إلى مفاوضات يونيو التي أفضت إلى إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين بوساطة باكستانية، والتي انتهكتها واشنطن لاحقاً.

وقال عراقجي: "لذلك، لا توجد ثقة في النهج الأمريكي".

وبحسب كبير الدبلوماسيين، فقد قدمت إيران خطة مدتها سبعة أيام تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل مشروط، والذي أغلقته الجمهورية رداً على أحدث جولة من العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر والانتهاكات الأمريكية المستمرة.

أوضح المسؤول التسلسل المقترح من إيران لإنهاء المأزق الحالي، والذي يتمثل أولاً في وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب مذكرة إسلام آباد، يليه التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز، وإعادة فتح الممر المائي بموجب ترتيبات متفق عليها، ومواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال إن الخطة اقترحت لمنع انهيار الدبلوماسية تماماً، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية ستؤتي ثمارها "شريطة أن يحترم الطرف الآخر التفاهمات التي تم التوصل إليها".

وأردف عراقجي إن التقدم يعتمد على وفاء واشنطن بالتزاماتها السابقة والتوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز.

وقال إن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران يكمن في معارضة واشنطن للمؤسسة الإيرانية ورفضها عدم الهيمنة الأمريكية، واصفاً القضية النووية بأنها مجرد ذريعة.

وقال كبير الدبلوماسيين: "في رأيي، ما يعارضونه ويرفضون قبوله هو الفكر الذي يقوم عليه النظام في إيران والعقلية الإيرانية".

وأضاف أن واشنطن ترفض أي توجه يرتكز على مقاومة الهيمنة الأمريكية ورفض الخضوع لسلطتها.،"لذلك، وكما ذكرتم، فإن القضية النووية ليست سوى ذريعة.".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الجمهورية قد تعيد النظر في سياساتها وأيديولوجيتها في ضوء الضغوط الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، أكد وزير الخارجية أن الإيرانيين قد قبلوا هذه التكاليف من أجل "الحفاظ على كرامتهم واستقلالهم وشرفهم وعظمتهم".

وذكر إن مطلب طهران الفوري كان أن تنفذ واشنطن الالتزامات الواردة في تفاهم إسلام آباد، مضيفاً أنه فقط بعد الوفاء بتلك الالتزامات، يمكن للأطراف الانتقال إلى قضايا أخرى.

أشار وزير الخارجية إلى أن طهران تعمل أيضاً مع سلطنة عُمان على تحديد مسارات بحرية معينة عبر المضيق. وقال عراقجي إن هذه المسارات قد رُسمت خرائطها وحُددت إحداثياتها الجغرافية، مضيفاً أنه يتعين تسجيلها لدى المنظمة البحرية الدولية وتقديمها للنظر فيها.

وقدّم الترتيبات مع سلطنة عمان كتمهيد لإعادة فتح محتملة في المستقبل.

كما رفض وزير الخارجية الاقتراح القائل بضرورة النظر إلى تصرفات إيران في هرمز بمعزل عن الحرب، بحجة أن الوضع الحالي نتج عن عدوان أمريكي إسرائيلي.

وأشار عراقجي إلى الانتهاكات الأمريكية المستمرة وتداعياتها قائلاً: "يجب على العالم بأسره أن يفهم أن الجانب الأمريكي، وليس إيران، هو الذي يعرقل الطريق".

وفي الوقت نفسه، أكد المسؤول أن الجمهورية، إلى جانب استعدادها للدبلوماسية، كانت تستعد لاحتمال تجدد العدوان غير المبرر، ذاكرا"أكرر أننا على أتم الاستعداد للدبلوماسية كما نحن على استعداد للحرب".