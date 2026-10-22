ضوابط التقدم لإمتحانات النقل بالتعليم الفني على نظام العمال 2027 ..قرار عاجل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط التقدم لامتحانات النقل بالتعليم الفني على “نظام العمال” للعام الدراسي 2026 / 2027 ، علما بأن نظام العمال هو نظام تعليمي يتيح للراغبين من العاملين في مهن مختلفة أو الذين تجاوزوا سناً معيناً التقدم لاداء الامتحانات أو استكمال الدراسة بنظام المنازل أو حضور التدريبات العملية وفق شروط محددة

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم قبول الطلاب التقدمين على نظام العمال بمدارس التعليم الفني بنوعياته (صناعي - زراعي - تجاري وفندقي) للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦م بنفس شروط القبول بالقرار الوزاري رقم (٥٦٢) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٩م ، والقرار الوزاري رقم (٤٧٦) بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢ بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (٥٦٢) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٩ والقرار الوزاري (١٠٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢م بشأن تعديل مادة (٢) من القرار الوزاري (٥٦٢) لسنة ٢٠١٤م بشروط ونظام التقدم لأداء الامتحانات من الخارج على نظام العمال ، مشددة على الضوابط التالية :

يجوز للعمال في قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم من الخارج لامتحانات النقل أو الدبلوم بمدارس التعليم الفني ( نظام السنوات الثلاث)



كما يجوز للطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بالمدارس الفنية ( نظام السنوات الثلاث ) والفنية المتقدمة ( نظام السنوات الخمس) وإلتحقوا بالعمل أو التدريب في احدى قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم للامتحان من الخارج وفق هذا النظام بالمدارس الثانوية الفنية (نظام السنوات الثلاث) ويحق لهم حضور التدريبات المهنية بتلك المدارس والالتحاق بمجموعات التقوية المدرسية بعد سداد الرسوم المقررة.





لا يجوز أن تزيد نسبة عدد الملتحقين بالدراسة بهذا النظام على ٢٠% من إجمالي عدد طلاب النظاميين المقيدين بالصف الأول بالمدارس الحكومية والخاصة ، ويستثنى من هذه النسبة المدارس المهنية ، وتكون إدارة المدرسة مسئولة مسئولية كاملة عن الالتزام بعدم تجاوز هذه النسبة ، وتحت إشراف إدارة التعليم الفني (التعليم المختص )



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه تنفيذا للتعليمات والقرارات المنظمة للعمل بإدارة شئون الطلبة والامتحانات، يُفْوَض مندوب من المدرسة لتسليم الطلبات الخاصة باستخراج بيانات النجاح والرسوب وعدم التقدم الخاصة بالطلاب واستلام البيانات بعد استخراجها للتقدم على نظام العمال بالمدرسة ، بعد تجميعها ومراجعتها من قبل شئون الطلبة بالمدرسة لاستيفاء المستندات المطلوبة بإعلان التقدم للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦م .



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يحظر إرسال الطلبات مع الطلاب أو أولياء الأمور لإستخراج البيانات من شئون الطلبة بالمديرية وذلك للتيسير على المواطنين ولصالح العمل وبعد توقيع السيد مدير الإدارة شخصياً عليها

ويتقدم كل من يرغب في تأدية امتحان النقل من الخارج بنظام العمال ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ، وعلى المدارس فحص المستندات والأوراق التي تُقدم إليها ، وترسل المدرسة أسماء وبيانات المتقدمين في الامتحان أمامها والمستوفيين لشروط التقدم إلي المديرية "إدارة شئون الطلبة والامتحانات" في موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من كل عام.