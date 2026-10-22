رسوم التقدم لامتحانات النقل بالتعليم الفني بـ“نظام العمال 2027" ..تفاصيل عاجلة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط سداد رسوم التقدم لامتحانات النقل بالتعليم الفني على “نظام العمال” للعام الدراسي 2026 / 2027 ، مؤكدة أنه يشترط استيفاء الآتي :



أن يكون حاصلاً عى شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ، بشرط ألا يقل السن عن ثمانية عشر عاماً في أول أكتوبر من عام التقدم بالنسبة للعاملين بقطاع الانتاج ، أو أن يكون قد مر عام دراسي كامل لحصوله على الشهادة الإعدادية .



أن يكون عاملاً متدرباً في مجال التخصص الذى يتقدم للامتحان فيه.



أن يكون قد إلتحق بالعمل قبل أول أكتوبر في السنة التي يتقدم فيها للإمتحان ، وألا تزول صفة العامل في مجال تخصصه طوال مدة تقدمه للامتحانات.



أن يتقدم العامل بشهادة معتمدة من شئون العاملين في الجهة التي يعمل بها (حكومية أو قطاع أعمال أو قطاع خاص) تفيد بأنه ضمن العاملين بها ويعمل في المجال الذى يتقدم إليه بالإضافة إلي شهادة معتمدة من التأمينات الإجتماعية إذا كان عمله بالقطاع الخاص أو الإستثماري تفيد أنه مؤمن عليه



الفئات التي يتم استثناؤها من تقديم ما يثبت أنها مؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعية هي:

- المتحررون من الأمية على أن يتقدموا بشهادة محو أمية الحاصلين عليها قبل حصولهم على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ، وشهادة تفيد بأنهم يعملون في المجال الذى سوف يتقدمون إليه.



- المتطوعون والمجندون بالقوات المسلحة والشرطة ، بشرط تقدمهم بخطاب معتمد يفيد بعملهم فى تلك الجهات.



رسوم التقدم لامتحانات النقل بالتعليم الفني على “نظام العمال”

يسدد الطالب مبلغ (500 جنيه) خمسمائة جنيه كإشتراك سنوي عند إلتحاقه بنظام العمال للتعليم الفني بأنواعه (نظام السنوات الثلاث) ، ويتم توزيعها والتصرف فيها طبقاً لما ورد بالمادة الاولى من القرار الوزاري (١٠٤) بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٧



ويتم إيداع مبلغ (٢٠٠ جنيه) مائتي جنيه فى حساب تطوير التعليم الفني رقم ( ٩/٤٥٠/٨٧٤٩٢/٦) بالبنك المركزي المصري. .





أما المبلغ (٣٠٠ جنيه) الثلاثمائة جنيه فتطبق عليه قواعد وضوابط الصرف المنصوص بالقرار الوزاري (١٦٠) الصادر بتاريخ 24 / 9 / 2020 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الفنية بنوعياتها المختلفة في الحالات الآتية:



- الطلاب النظاميون الذين مضى على حصولهم على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها عام دراسي واحد على الأقل ، أو تجاوز سنهم ثمانية عشر عاماً بصرف النظر عن تاريخ الحصول على الشهادة.



- الطلاب النظاميون الذين اجتازوا امتحان الصف الأول بنجاح ولم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية "نظام السنوات الثلاث أو نظام السنوات الخمس" ، وإلتحقوا بالعمل أو التدريب في احدى قطاعات الإنتاج المختلفة حيث يسمح لهم بإستكمال الدراسة بالصف الثاني على نظام العمال ، بشرط مرور عام دراسي كامل على الأقل على نجاحهم بالصف الأول .



- الطلاب النظاميون الذين اجتازوا امتحان الصف الثاني بنجاح واستنفذوا عدد مرات إعادة القيد وانقطعوا ولم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية "نظام السنوات الثلاث أو نظام السنوات الخمس" وإلتحقوا بالعمل أو التدريب في احدى قطاعات الإنتاج المختلفة ، حيث يسمح لهم بإستكمال الدراسة بالصف الثالث على نظام العمال في ذات التخصص ونوعية التعليم ، بشرط مرور عام دراسي كامل على الأقل على نجاحهم بالصف الثاني.



- طلاب المدارس الثانوية الفنية “نظام السنوات الثلاث "الصناعية - الزراعية - الفندقية” الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب أو إعادة القيد يصفوف النقل حيث يسمح لهم بإستكمال دراستهم بذات الصف الذى بلغوه على نظام العمال بالمدارس المهنية “الصناعية - الزراعية - الفندقية” فقط من العام التالي للرسوب.



- طلاب المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج الراسبون في صفوف النقل ولم يستكملوا دراستهم أو الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب أو إعادة القيد ، حيث يسمح لهم بإستكمال دراستهم بالمدارس الثانوية المهنية فقط “الصناعية - الزراعية - الفندقية” على نظام العمال في ذات الصف الذى بلغوه ، بشرط مرور عام دراسي كامل على الرسوب.



- الطلاب الناجحون والراسبون بالصف الثالث أو الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب بالصفين الرابع والخامس بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة "نظام السنوات الخمس" والذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم ، حيث يسمح لهم بالتقدم لآداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية "نظام السنوات الثلاث" على نظام العمال.



- العمال غير المؤمن عليهم بالمنشآت الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاصويؤدى المتقدمون على نظام العمال امتحانات النقل أو الدبلوم في جميع المواد التحريرية والتدريبات المهنية وفق تخصصهم في المواعيد المقررة لهذه الامتحانات بالمدرسة الرسمية فقط

وتطبق القواعد العامة للنجاح والرسوب ، وتحصل الرسوم مقابل الخدمات الإضافية والتأمينات المقررة للتعليم الفني طبقا للقرار الوزاري رقم (١١٦) بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/١٠م بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للعام الدراسي 2026 / 2027



و يسدد كل من يتقدم لامتحان النقل من الخارج بمدارس التعليم الثانوي الفني والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات ، من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية ، بموجب الرقم القومي للطالب ، على أن تؤول رسوم الامتحانات ومقابل خامات ومستلزمات الامتحانات الى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، مع الإلتزام بالرسوم الآتية:

* رسم اضافي (١٥ جنيه) للمتقدم للصف الأول .

* رسم امتحان (١٥ جنيه) خمسة عشر جنيهاً

* مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات (385 جنيه) ثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيها

* مقابل خامات الامتحانات العملية (٢٠ جنيه) عشرون جنيها (لحساب المدرسة)

* مقابل استخدام العدّد (٢٠ جنيه) عشرون جنيها (لحساب المديرية كإحتياطي للخامات والعدد والأدوات الصغيرة)



وتطبق أحكام التأديب أثناء تادية الامتحان على من يسرى عليه أحكام هذا القرار، ويتم السداد بناء على ما ورد من الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

سادساً :



وتتولى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة - كجهة رقابية - داخلية بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات مسئولية متابعة السداد ، وتنفيذ كافة التعليمات بكل دقة وحزم



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إدارة المدرسة ووكلاء شئون الطلبة التأكد من أن جميع التعليمات قد أعلنت على جميع الطلاب ، وتم الاعلان عنها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة وداخل المدرسة بشكل واضح واماكن ظاهرة للجميع والتوقيع كل على ما يخصه من هذا الإعلان .



و تقوم إدارة المدرسة بتقديم كشوف موضح بها جميع بيانات الطلاب المتقدمين على نظام العمال لصفوف النقل وما يفيد سدادهم للرسوم المستحقة لأداء الامتحانات للعام الدراسي 2026 / 2027 في موعد غايته نهاية شهر نوفمبر إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية منعا للمساءلة القانونية .



٣- الطالب المتقدم للصف الثاني على نظام العمال ٢٠٢٧/٢٠٢٦م بعد اجتياز الصف الأول على نظام العمال بنجاح العام السابق مباشرة 2025 / 2026 يكتفى بنتيجته المعتمدة من المديرية وملفه السابق دون الحاجة لتكرار استخراج بيانات النجاح من المديرية