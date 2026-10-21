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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في هجمات روسية على أوكرانيا

غارة روسية - ارشيفي
غارة روسية - ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصان وإصابة 11 أخرين في هجمات روسية بالمسيرات استهدفت بلدة كوروتيتش بمقاطعة خاركيف.

وذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية في بيان لها أن  3 أخرين أُصيبوا في هجوم روسي أخر استهدف مبنى جامعيا بمدينة كريمينشوك في مقاطعة بولتافا.

وفي سياق أخر ؛ وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى النرويج، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة من الاجتماعات مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب.

وقال زيلينسكي - في منشور عبر منصة “إكس”  - "لقد وصلت للتو إلى النرويج برفقة فريقي، لدينا عدد من الاجتماعات المهمة المقرر عقدها، اجتماع ثلاثي يجمعني بكل من يوناس جار ستوره وألكسندر ستوب، واجتماع ثنائي مع ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى اجتماع يضمنا نحن الأربعة معا".

وأشار إلى أنه سيلتقي بملك النرويج هاكون الثامن وسيعقد اجتماعا مع البرلمان النرويجي، مشيرا إلى أنه سيحافظ على جميع قنوات الاتصال التي قد تسهم في إحلال السلام.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه من المقرر أن تركز المحادثات على تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده وعلى الإنتاج المشترك، معربا عن امتنانه لكل من يدعم أوكرانيا ويدعم "مسارا كريما للسلام".

روسيا أوكرانيا هيئة الطوارئ الأوكرانية مقاطعة خاركيف

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