وول ستريت جورنال: إيلون ماسك «يُقيّد» وصول أوكرانيا إلى نظام «ستارشيلد» دون الرجوع لـ «ترامب»

قال مسئولون أمريكيون وأشخاص مطلعون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، أمر بإبطاء نظام "ستارشيلد"، وهو نسخة عسكرية من ستارلينك التي تعتمد عليها أوكرانيا ، وهو قرار أثار الذعر في كييف والارتباك داخل إدارة ترامب.

وذكرت مصادر مطلعة أن ماسك قيّد الأسبوع الماضي سرعة اتصال المعدات الأوكرانية بشبكة الأقمار الصناعية، ما جعل بعض الطائرات المسيّرة الهجومية والاعتراضية عديمة الفائدة تقريبًا.

ترامب ليس مسئولاً عن إبطاء خدمة ستارلينك

وذكرت مصادر لوول ستريت جورنال، أن قرار ماسك بتقييد وصول أوكرانيا إلى ستارشيلد كان منفردا وبلا تدخل من الرئيس ترامب.

كان إيلون ماسك والرئيس الأمريكي ترامب قد عبرا عن غضبهما من أوكرانيا لشنها هجمات على مصافي الديزل الروسية في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يحمّله الرئيس مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة.

وفقا للتقرير، فقد سمح مؤسس شركة سبيس إكس، والرئيس التنفيذي لمنصة x بهذه الخطوة، بينما كان يناقش الوضع في أوكرانيا مع ترامب، لكن الرئيس الأمريكي نفى إصداره أوامر بفرض هذه القيود.