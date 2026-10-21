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منها المدينة المنورة .. اعتراض وتدمير 4 مسيّرات أُطلقت باتجاه السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منها المدينة المنورة .. اعتراض وتدمير 4 مسيّرات أُطلقت باتجاه السعودية

متحدث باسم التحالف العربي
متحدث باسم التحالف العربي
خاطر عبادة

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الأربعاء اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأضاف المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي،في تغريدة على موقع التواصل «إكس» أن عملية الاعتراض والتدمير تمت بمنطقتي المدينة المنورة والشرقية.

وكان التحالف قد أعلن مساء أمس الثلاثاء 20 أكتوبر، تدمير منصة إطلاق صواريخ يستخدمها الحوثيون لإطلاق صواريخ باتجاه الرياض.

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان مقتضب نشره على موقع إكس، إنه جرى تدمير منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض اليوم من قِبَل الحوثيين.

وكان التحالف قد أعلن، الثلاثاء أيضًا اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض أيضًا.

وسُمِع دوي انفجارين في الرياض، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، بعدما أصدرت السلطات إنذارًا مقتضبًا للتحذير من خطر.

وكتب الدفاع المدني السعودي على موقع إكس أنه «تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الرياض للتحذير من خطر».

السعودية تحالف دعم الشرعية في اليمن المدينة المنورة اعتراض صواريخ

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