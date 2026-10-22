السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عقار بسراي القبة .. تفاصيل

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق مفاجئ نشب أعلى سطح أحد العقارات السكنية الكائنة بشارع داوود فورد بمنطقة سراي القبة، وذلك بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي حاصرت النيران ومنعت امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

تفاصيل الحريق



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد باندلاع النيران وتصاعد الأدخنة من أعلى عقار سكني بدائرة القسم، وعلى الفور، توجه فريق من قوات الحماية المدنية، مدعومين بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وفور وصول القوات إلى موقع، فرضت كردونًا أمنيًا مُحكمًا حول العقار لتسهيل عمل رجال الإطفاء، والذين تمكنوا فائقة من محاصرة ألسنة الهبب وإخمادها، وتبريد مكان الحريق لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

الإجراءات القانونية

وتمكنت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، واقتصرت التلفيات على الماديات ومحتويات سطح العقار.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.