رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني: على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لبناء الثقة قبل بدء المحادثات

في رسالة قصيرة على حسابه الرسمي يوم الثلاثاء، قال اللواء محسن رضائي أنه لن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى تتخذ واشنطن خطوات لبناء الثقة.

وفي وقت لاحق وخلال اجتماع مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الزائر عاصم منير في طهران، قال اللواء رضائي إن الشعب الإيراني والمسؤولين متفقون على أنه لن تجري أي مفاوضات في غياب تدابير بناء الثقة من جانب واشنطن.

وأكد كذلك أنه "لن يتم إخراج جرام واحد من اليورانيوم المخصب من إيران"، مستبعداً بشكل قاطع مطلباً طرحه العديد من المسؤولين الأمريكيين مراراً وتكراراً.

وقال"ستبقى جميع المواد النووية المخصبة في إيران، ولن تغادر أي جسيمات البلاد"، كما صرح.

وأضاف المسؤول الكبير قائلاً: "هذه المواد تمثل ثروة وطنية عظيمة للشعب الإيراني لاستخدامها محلياً".