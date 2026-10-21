ترامب: الإيرانيون يحلمون بإطالة الحرب إلى ما بعد الانتخابات النصفية لكنها ستنتهي سريعًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة "بطريقة أو بأخرى"، مشيرا إلى أن طهران تحلم بإبقاء المواجهة مستمرة لفترة تتجاوز موعد الانتخابات النصفية الأمريكية.

ثمن ضئيل لمنع إيران من النووي

وقال ترامب إن "ما ندفعه ثمن ضئيل للغاية مقابل منع الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم من امتلاك سلاح نووي"، مشددا على أن النظام الإيراني "لن يحصل على أسلحة نووية على الإطلاق".

ترامب: لا نجني من أوكرانيا سوى المعاناة والموت

كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى الوضع في أوكرانيا، قائلا إن أنصار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن يتحملوا الوضع الراهن طويلا، في ظل استمرار الحرب والتقدم الميداني للقوات الروسية.

ووصف ترامب المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا بأنها "استثمار كارثي"، قائلا إن الولايات المتحدة لم تجنِ من أوكرانيا سوى "المعاناة والموت".

وأقر الرئيس الأمريكي بالنجاحات العسكرية الروسية، مؤكدا أن الجيش الروسي "يتقدم إلى الأمام" على الأرض.

كما ألمح ترامب إلى أن عقد لقاء مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس ضروريا للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب، في إشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق عبر الوسطاء دون لقاء ثنائي مباشر.