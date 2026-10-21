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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: نرحب بجهود الوساطة مع إيران والقرار الأخير بيد ترامب

روبيو
روبيو
محمود نوفل

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن ترحيبه بجهود الوساطة مع إيران، مؤكداً أن القرار النهائي حول ما يمكن قبوله يقع ضمن صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت لاحق ؛ قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لم تتلق ردا من السعودية أو من جماعة الحوثيين في اليمن على عرضها المساعدة في التوسط لإنهاء القتال بينهما، وذلك بعد تكثيف الحوثيين المتحالفين مع طهران ضرباتهم على المملكة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعرض عراقجي المساعدة في تسهيل الحوار مع تكثيف الحوثيين المتحالفين مع إيران لضرباتهم على المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر.

طاولة المفاوضات ما زالت قائمة مع واشنطن

وفي سياق منفصل، أكد عراقجي أن طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة ما زالت قائمة، ملقيا باللوم على واشنطن في إغلاق الطريق أمام التفاوض.

ونقلت قناة "العالم" الرسمية عن عراقجي قوله، الثلاثاء، إن موقف إيران تجاه مضيق هرمز "شفاف وواضح وسبق أن أكدنا عليه"، مشددا على ضرورة أن تقبل الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية حتى يتسنى إعادة فتح الممر المائي الحيوي.

أمريكا إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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