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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الحرب الأمريكي: ترامب يملك كل أوراق القوة وسيحسم المواجهة مع إيران

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث
وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث
خاطر عبادة

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن الحرب الراهنة مع إيران لا تسير على غرار الحروب السابقة ولن تنتهي بالطريقة نفسها، مشددا على أن الرئيس دونالد ترامب يتمتع بقوة كبيرة وسيضمن إنهاء المواجهة بشكل حاسم.

وقال هيجسيث: "الرئيس ترامب يمتلك جميع أوراق القوة في المواجهة الحالية، وعلى إيران اتخاذ قرار".

زيارة غير معلنة إلى إسرائيل ولقاء مع نتنياهو

وكشف وزير الحرب الأمريكي أنه زار قوات أمريكية في إسرائيل والتقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنه لن يتطرق إلى فحوى المحادثات.

وكان المتحدث باسم نتنياهو، دورون شبيلمان، قد أعلن أن اللقاء عُقد في قاعدة عوفدا الجوية بمنطقة النقب، يوم الإثنين، في زيارة غير معلنة، حيث بحث الجانبان تطورات الملف الإيراني والتهديدات الأمنية في المنطقة، وسبل مواجهتها، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري بين واشنطن وتل أبيب.

وأشار شبيلمان إلى أن المباحثات تناولت التنسيق بين البلدين على المستويين الهجومي والدفاعي، مؤكدا أن الشراكة بينهما تمثل محورا أساسيا في التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران تصاعدا في التوتر.

اتهام لطهران بتعمد إطالة المفاوضات

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون كبار إن إيران تتعمد إطالة أمد المفاوضات مع الولايات المتحدة في محاولة لإضعاف الرئيس الأمريكي سياسيا قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر، بينما زاد تردد طهران في التوصل إلى اتفاق سريع بسبب المخاوف من تجدد العمليات العسكرية وانعدام الثقة في واشنطن.

وذكر 3 مسؤولين إيرانيين كبار ومصدر إيراني، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن طهران مقتنعة بأن الرئيس الأمريكي مستعد لشن هجمات جديدة في محاولة لكسر الجمود في الحرب المستمرة منذ 8 أشهر.

ونقل عن أحد المسؤولين قوله: "إيران تستعد لهجمات إسرائيلية وأمريكية جديدة، وليس للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا لإنهاء الحرب"، مضيفا: "المؤسسة الدينية مصممة على عدم منح ترامب انتصارا سياسيا".

من جانبه، قال المحلل الإيراني سعيد ليلاز إن بلاده تؤثر على الانتخابات الأمريكية دون اتخاذ أي إجراء غير قانوني، وذلك من خلال إطالة أمد المفاوضات.

هيجسيث ترامب إيران

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