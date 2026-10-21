قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات ترشح لانا زكي نسيبة رسميًا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
الحكومة تحسم الجدل بشأن الدعم: لا تخفيض للمخصصات وندرس زيادتها سنويًا لمواجهة ارتفاع الأسعار
ريال مدريد يتقدم على لايبزيج بهدف برناردو سيلفا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
شعبة المحمول: مصر الثانية عالميًا في ارتفاع أسعار الهواتف.. والمبيعات تتراجع 20%
الرئيس السيسي: لو عندي مياه تكفي لزراعة 10 ملايين فدان هزرعهم.. وتجربة الـ1.5 مليون فدان تكشف التحديات
عموتة يعترف بأخطاء الأهلي أمام القناة: افتقدنا العزيمة والإرادة للفوز
الرئيس السيسي: البدل النقدي أكثر عدالة وشفافية.. وتجربة بمحافظة واحدة قبل التعميم
الرئيس السيسي: الصياد اللي كان بيطلع 100 كيلو بقى بيطلع 10
الزراعة: إنتاج القمح يرتفع إلى 11 مليون طن.. وخطة للوصول إلى 12.5 مليون طن بحلول 2030
الرئيس السيسي: مستعد لطرح الأراضي المستصلحة للقطاع الخاص.. لكن مش هسمح بتفتيتها
السيسي: تطوير البحيرات هدفه إعادة ضبطها واستعادة ثرواتها وليس الاستحواذ عليها
البابا تواضروس يوضح بركات القدوة: تأثير يمتد حتى بعد رحيل أصحابها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: الصياد اللي كان بيطلع 100 كيلو بقى بيطلع 10

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تستهدف استعادة الإنتاج الطبيعي للبحيرات المصرية، بما يسهم في زيادة الثروة السمكية وتحسين دخول الصيادين، مشيرًا إلى أن تراجع إنتاج البحيرات لا يؤثر على الدولة وحدها، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين العاملين في مهنة الصيد.

تراجع الإنتاج السمكي

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026، إن تراجع الإنتاج السمكي يفرض أعباءً كبيرة على الصيادين، موضحًا أن الصياد الذي كان يحصل على 100 كيلو من الأسماك أصبح يحصل على 20 كيلو أو حتى 10 كيلو فقط.

وأضاف الرئيس: «أنا بعد ما كنت بصطاد مثلاً 100 كيلو، بقوم 20، بقوم 10. طب دخلي هو 100، غير دخلي هو 10»، في إشارة إلى التأثير المباشر لتراجع الإنتاج على دخول الصيادين ومستوى معيشتهم.

إعادة البحيرات إلى معدلات الإنتاج السابقة

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية استعادة البحيرات المصرية قدرتها الإنتاجية، ومنها المنزلة والبرلس وناصر وإدكو والتمساح وغيرها، مؤكدًا أن إعادة هذه المسطحات المائية إلى أوضاعها الطبيعية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المعروض من الأسماك.

وأوضح أن البحيرات تعرضت على مدار سنوات لمشكلات متعددة، من بينها التلوث الناتج عن إلقاء مياه الصرف الصحي والزراعي، وهو ما انعكس سلبًا على الثروة السمكية.

الصرف الصحي والزراعي من أبرز التحديات

وتطرق الرئيس إلى مشكلة المصارف التي تصب في البحيرات، مستشهدًا بمصرف كوتشنر ومصارف أخرى تؤثر على بحيرة المنزلة، موضحًا أن غياب الصرف الصحي عن بعض القرى أدى إلى إلقاء المخلفات في المصارف المفتوحة، التي تصل إليها أيضًا مياه الصرف الزراعي.

وأكد أن التعامل مع هذه المشكلات يتطلب تنسيقًا بين الجهات المعنية، والعمل على حلول عملية تعالج أسباب التلوث وتحافظ على الموارد المائية والثروة السمكية.

وشدد الرئيس على أن الهدف من جهود تطوير البحيرات هو تحقيق استفادة مباشرة للمواطنين، خصوصًا الصيادين وأسرهم، من خلال زيادة الإنتاج وتحسين فرص العمل والدخل، بما يدعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.

السيسي الإنتاج الطبيعي الثروة السمكية تراجع الإنتاج السمكي إعادة البحيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

وائل جمعة

تفتكروا يقصد مين؟ وائل جمعة يثير الجدل برسالة غامضة.. صعب تنزل الحمير

أحمد خالد

لاعب بترول أسيوط لحكم مباراة الزمالك: الله يسامحك هركب شريحة و6 مسامير وخطافين

أنغام الجنايني مديرة مكتب صدى البلد بسوهاج وفاطمة صاحبة القضية

عايزة حقي.. فاطمة ضحية واقعة طبيب بسوهاج تروي تفاصيل صادمة بشأن الاعتداء عليها وفقد عذريتها

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم استخدام المرأة وسائل منع الحمل دون علم الزوج.. هل يجوز تحديد أيام الحيض بالفحوصات الطبية؟.. وهل السيد البدوي من أولياء الله الصالحين؟

دار الإفتاء

حكم استخدام المرأة وسائل منع الحمل دون علم الزوج.. الإفتاء توضح

الأموال

أيهما أفضل عند الله.. الغِنى أم الفقر؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

كفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

أسعار بيجو 307 موديل 2007 المستعملة في مصر

بيجو 307
بيجو 307
بيجو 307

كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟

كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟
كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟
كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟

أرخص 5 سيارات صينية زيرو في مصر

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد