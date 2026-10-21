الرئيس السيسي: الصياد اللي كان بيطلع 100 كيلو بقى بيطلع 10

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تستهدف استعادة الإنتاج الطبيعي للبحيرات المصرية، بما يسهم في زيادة الثروة السمكية وتحسين دخول الصيادين، مشيرًا إلى أن تراجع إنتاج البحيرات لا يؤثر على الدولة وحدها، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين العاملين في مهنة الصيد.

تراجع الإنتاج السمكي

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026، إن تراجع الإنتاج السمكي يفرض أعباءً كبيرة على الصيادين، موضحًا أن الصياد الذي كان يحصل على 100 كيلو من الأسماك أصبح يحصل على 20 كيلو أو حتى 10 كيلو فقط.

وأضاف الرئيس: «أنا بعد ما كنت بصطاد مثلاً 100 كيلو، بقوم 20، بقوم 10. طب دخلي هو 100، غير دخلي هو 10»، في إشارة إلى التأثير المباشر لتراجع الإنتاج على دخول الصيادين ومستوى معيشتهم.

إعادة البحيرات إلى معدلات الإنتاج السابقة

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية استعادة البحيرات المصرية قدرتها الإنتاجية، ومنها المنزلة والبرلس وناصر وإدكو والتمساح وغيرها، مؤكدًا أن إعادة هذه المسطحات المائية إلى أوضاعها الطبيعية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة المعروض من الأسماك.

وأوضح أن البحيرات تعرضت على مدار سنوات لمشكلات متعددة، من بينها التلوث الناتج عن إلقاء مياه الصرف الصحي والزراعي، وهو ما انعكس سلبًا على الثروة السمكية.

الصرف الصحي والزراعي من أبرز التحديات

وتطرق الرئيس إلى مشكلة المصارف التي تصب في البحيرات، مستشهدًا بمصرف كوتشنر ومصارف أخرى تؤثر على بحيرة المنزلة، موضحًا أن غياب الصرف الصحي عن بعض القرى أدى إلى إلقاء المخلفات في المصارف المفتوحة، التي تصل إليها أيضًا مياه الصرف الزراعي.

وأكد أن التعامل مع هذه المشكلات يتطلب تنسيقًا بين الجهات المعنية، والعمل على حلول عملية تعالج أسباب التلوث وتحافظ على الموارد المائية والثروة السمكية.

وشدد الرئيس على أن الهدف من جهود تطوير البحيرات هو تحقيق استفادة مباشرة للمواطنين، خصوصًا الصيادين وأسرهم، من خلال زيادة الإنتاج وتحسين فرص العمل والدخل، بما يدعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.