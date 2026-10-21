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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن

محمود مسلم
محمود مسلم
رحمة سمير

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن 500 نائب طلبوا الكلمة خلال جلسات تفويض إرسال قوات إلى السعودية، مشيرا إلى أن البرلمان لم يشهد واقعة مشابهة سوى جلسة تفويض إرسال قوات إلى ليبيا من قبل.

وأضاف مسلم، خلال لقائه ببرنامج المشهد، المذاع على قناة TEN، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن مجلس الدفاع الوطني قدم 3 توصيات مهمة إلى مجلس النواب، موضحا أن الجلسات لا تزال سرية حتى الآن، وأنه لا توجد مؤشرات على رفض التفويض، بينما امتنع بعض نواب المعارضة عن التصويت.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الكتل الرئيسية داخل البرلمان تؤيد إرسال القوات، لافتا إلى أن للمجلس ظروفا إجرائية خاصة، وأن جلساته تداخلت مع فعاليات منتدى مصر 2026.

وفي سياق متصل، أشار مسلم إلى أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، للتنسيق بشأن الإجراءات كافة، مؤكدا أن مثل هذه التحركات والتنسيقات لا ينبغي أن تكون معلنة.

وشدد مسلم على أن مصر تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتحرص على حماية الأماكن المقدسة، ولا تتخلى عن شقيقاتها من الدول العربية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد، خلال تصريحاته اليوم، أن مصر ستدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن.

ليبيا محمود مسلم البرلمان السعودية اليمن

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