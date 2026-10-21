الرئيس السيسي: البدل النقدي أكثر عدالة وشفافية.. وتجربة بمحافظة واحدة قبل التعميم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نظام البدل النقدي يمثل توجهًا يحقق مزيدًا من العدالة والشفافية والحوكمة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على دراسة القيم المناسبة لبطاقات التموين، بالتوازي مع جمع البيانات اللازمة لضمان اتخاذ قرارات دقيقة تراعي العدالة والمصداقية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة الأمن الغذائي بمنتدى مصر، أن العمل يجري على تنفيذ تجربة في إحدى المحافظات لتقييم النتائج ومدى كفاءة التطبيق على أرض الواقع، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن تعميم التجربة حال نجاحها.

تحسين الإنتاج

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية تطوير سلالات الإنتاج الحيواني لدى الفلاحين، موضحًا أن تحسين سلالات نحو مليوني رأس ماشية يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية، مؤكدًا ضرورة العمل على تحسين الإنتاج وكفاءة استخدام المياه وتوفير الغذاء.