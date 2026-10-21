الرئيس السيسي: الجهد العسكري المصري يقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية وحدودها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحركات والجهود العسكرية المصرية تهدف إلى الدفاع عن الأراضي السعودية وحماية حدود المملكة، مشددًا على أن التعاون العسكري بين البلدين لا يتضمن تنفيذ أي هجمات على اليمن.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة أمن الوطن والمواطن، إن مصر حريصة على دعم أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، موضحًا أن أي تعاون عسكري في هذا الإطار يأتي في سياق الدفاع عن الأراضي والحدود، وليس توسيع نطاق العمليات العسكرية خارجها.

سيادة الدول

وتابع الرئيس السيسي، أن الجهد العسكري المصري لا يمتد إلى خارج حدود الدولة، مؤكدًا حرص مصر على أمن واستقرار الدول الشقيقة، والتزامها بدعم الأمن الإقليمي في إطار يحافظ على سيادة الدول ويجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد.