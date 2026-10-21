الرئيس السيسي: تأمين البنية الرقمية لمركز إدارة الأزمات بدرجة عالية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن بناء قواعد بيانات متكاملة عن كل ما يمثل الدولة المصرية يوفر ذراعًا إضافية لدعم أجهزة الحكومة ومجلس الوزراء والمحافظين، ويسهم في إنشاء منظومة ممتدة على مستوى الجمهورية، تتيح الوصول إلى المعلومات اللازمة لإدارة الأوضاع المختلفة.

الذكاء الاصطناعي سيدعم التنبؤ بالأزمات وإدارتها

وأوضح الرئيس السيسي أن قواعد البيانات تمثل أحد المكونات الأساسية لدعم كفاءة مؤسسات الدولة، من خلال توفير المعلومات التي تساعد المسؤولين على معرفة الإمكانات المتاحة والتعامل مع الأزمات وفقًا لطبيعة كل موقف.

وأضاف أن جميع بيانات محطات الصرف الصحي والكهرباء أصبحت متاحة لدى هيئة إدارة الأزمات والطوارئ، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير هذه المنظومة بما يعزز قدرتها على دعم أجهزة الدولة في التعامل مع الظروف الطارئة.

وأشار الرئيس إلى أن وجود بيانات دقيقة عن الإمكانات المتاحة يتيح للجهات المعنية اتخاذ القرارات اللازمة بصورة أكثر كفاءة، مستشهدًا بإمكانية التعامل مع حالات الطقس السيئ، مثل تعرض محافظة البحيرة لنوة، إذ تستطيع هيئة إدارة الأزمات والطوارئ تحديد الإمكانات المتاحة والاستناد إليها في اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد السيسي أن البنية الرقمية لمركز إدارة الأزمات والطوارئ مؤمنة بدرجة عالية للغاية، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا بتأمين هذه البنية وحمايتها من محاولات الدخول غير المصرح به أو العبث بالبيانات.

ولفت إلى أن تطوير قواعد البيانات لا يتوقف عند جمع المعلومات وتوفيرها، بل يمتد إلى تحسين قدرة مؤسسات الدولة على الاستفادة منها في إدارة الأزمات وتحديد الموارد المتاحة، بما يساعد على رفع كفاءة الأداء وسرعة التعامل مع الأحداث.

وأضاف الرئيس أن القدرة على التنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي ستكون متاحة وفاعلة في هيئة إدارة الأزمات والطوارئ، في إطار تطوير أدوات الدولة للتعامل مع المخاطر المحتملة والاستعداد لها.

ويأتي ذلك في سياق توجه الدولة نحو تعزيز البنية الرقمية وتكامل قواعد البيانات بين الجهات الحكومية، بما يدعم قدرة المسؤولين على اتخاذ القرارات استنادًا إلى معلومات دقيقة عن المرافق والإمكانات المتاحة في مختلف المحافظات.

وأكد السيسي أهمية مواصلة تطوير هذه المنظومة، بما يعزز كفاءة إدارة الأزمات والطوارئ، ويساعد أجهزة الدولة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بصورة أكثر تنظيمًا وفاعلية.