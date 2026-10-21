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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بكين تعارض بشدة العقوبات الأمريكية على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية

بكين تعارض بشدة العقوبات الأمريكية على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية
بكين تعارض بشدة العقوبات الأمريكية على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية
أ ش أ

 أعربت وزارة التجارة الصينية عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للإجراء الأمريكي الأخير الذي يأمر الوكالات الفيدرالية المدنية الأمريكية بالتوقف عن استخدام منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركات الصينية.

وقال متحدث باسم الوزارة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأربعاء - إن الصين تتمسك بإيلاء أهمية متساوية للتنمية والأمن، وتحرص على ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي آمنا وقابلا للتحكم وموثوقا به.

وأضاف أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تلتزم باستمرار بتقديم خدمات آمنة وموثوقة للمستخدمين في أنحاء العالم، مع الامتثال لقوانين الدول المضيفة، ما أكسبها اعترافا واسعا على الصعيد العالمي.

وشدد المتحدث على أن الجانب الأمريكي اتخذ إجراءات تقييدية تمييزية ضد شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بذريعة ما يسمى بمخاوف الأمن القومي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تمثل ممارسة نموذجية لتوسيع مفهوم الأمن القومي بشكل مفرط وإساءة استخدام الوسائل الإدارية لقمع الشركات الصينية.

وأوضح أن هذه الخطوة تلحق ضررا بالغا بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وتقوض بيئة السوق القائمة على المنافسة العادلة، وتعطل التعاون التجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، أعرب المتحدث عن معارضته الحازمة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على شركات صينية على خلفية ما يسمى بقضية "سرقة الأسرار التجارية"، مؤكدا أن هذا التصرف الخبيث ألحق أضرارا جسيمة بحقوقها ومصالحها المشروعة.

وأشار إلى أن التطور السريع لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية جاء ثمرة التزامها طويل الأمد بالبحوث الأساسية واستثماراتها المستمرة في الابتكار، وهو ما يصب في مصلحة الصين والولايات المتحدة وبقية دول العالم.

وحثت الصين الجانب الأمريكي على تصحيح ممارساته الخاطئة فورا، ووقف القمع غير المبرر للشركات الصينية، وإلغاء الإجراءات التقييدية التمييزية ذات الصلة. كما أعربت الصين عن أملها في أن تنفذ الولايات المتحدة بجدية التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين، وأن تستفيد على نحو جيد من آلية الحوار الصيني-الأمريكي بشأن الذكاء الاصطناعي.

وأضاف المتحدث أن الصين ستتابع عن كثب تطورات الوضع، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلاد وشركاتها بحزم.

وزارة التجارة الصينية معارضتها الحازمة للإجراء الأمريكي الأخي الوكالات الفيدرالية المدنية الأمريكية استخدام منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي

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