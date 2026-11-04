الدقهلية .. حملات رفع مخلفات الهدم والبناء بالمراكز والمدن ورفع 660 طنًا

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال الحملات الميدانية المكثفة لرفع مخلفات الهدم والبناء وتراكمات القمامة بعدد من المراكز والمدن، شملت حي غرب المنصورة وطلخا ودكرنس، والتي أسفرت عن رفع 660 طنًا من المخلفات، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة، ومحمد أمين رئيس حي غرب، أشرف عبد الواحد رئيس مركز ومدينة طلخا، وهاني أحمد رئيس مركز ومدينة دكرنس، بتنفيذ حملات نظافة عاجلة ومكثفة تستهدف رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء، والتخلص منها بصورة آمنة، وإعادة المظهر الحضاري للمناطق المستهدفة.

وقد أسفرت الحملات عن رفع 660 طنًا من المخلفات، بواقع 400 طن بنطاق مركز ومدينة دكرنس بقرية أشمون، و60 طنًا بمدينة طلخا بشارع رشاد، و200 طن بحي غرب المنصورة، شملت مناطق خلف مقابر المسيحيين، والمجزر، ومدينة مبارك، وأبو الليل.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار تنفيذ الحملات الميدانية لرفع المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة، مشددًا على ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتعامل الفوري مع بؤر تجمع المخلفات، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.