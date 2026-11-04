فيروس إيبولا في إسرائيل.. بيان عاجل من صحة الاحتلال بشأن الوباء الخطير

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم "الأربعاء"، عن ظهور نتائج سلبية لفحص فيروس إيبولا لمريضين كانا قد أُدخلا إلى المستشفى أمس للاشتباه في إصابتهما بالمرض.

فيروس إيبولا في إسرائيل

وأضافت الصحة الإسرائيلية في بيان لها أن هذا الاشتباه جاء بعد عودتهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهور أعراض الحمى عليهما عقب وصولهما، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية أن الفحوصات أُجريت وفقاً للبروتوكولات المهنية والمبادئ التوجيهية الدولية المعتمدة للتعامل مع الأمراض المعدية عالية الخطورة.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إرسال 1.5 طن من الأدوية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدعم المنظمات غير الحكومية العاملة في الخطوط الأمامية لمواجهة تفشي وباء إيبولا.

جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها الوزير الفرنسي في باريس مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرانكوفونية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريز فاغنر، بحسب بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وذكر البيان أن الشحنة تأتي بعد شهر من زيارة بارو إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي شملت العاصمة كينشاسا ومدينة بونيا،التي تمثل بؤرة تفشي وباء إيبولا، مشيرا إلى أن الوزير جددت تضامن فرنسا مع السلطات والشعب الكونغولي في مواجهة تداعيات الوباء.