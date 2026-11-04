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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية يسلم النتائج الرسمية لانتخابات "الكنيست"

رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية يسلم النتائج الرسمية لانتخابات "الكنيست"
رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية يسلم النتائج الرسمية لانتخابات "الكنيست"
أ ش أ

سلم رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل قاضي المحكمة العليا نوعام سولبيرج، رسميًا نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر الماضي إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

ووفقا لموقع لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، تصدر النتائج النهائية الرسمية حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بحصوله على 27 مقعدا، يليه حزب "يشار" بزعامة جادي آيزنكوت بـ21 مقعدا، فيما حل حزب "معا" برئاسة نفتالي بينيت في المركز الثالث بـ12 مقعدا، وحصلت القائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا، فيما حصد كل من حزب "الديمقراطيون" بزعامة يائير جولان والقائمة العربية الموحدة (راعم) 8 مقاعد، وحصلت أحزاب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان، و"عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن جفير و"يهودوت هتوراه" (يهودية التوراة) على 7 مقاعد لكل منها.

وحذر "سولبيرج" من التشكيك في نتائج الانتخابات، قائلًا "إن من يروجون لهذه الشكوك يشكلون خطرا حقيقيا على الديمقراطية، وإنه حتى إذا ثبتت صحة الشكوك بشأن وقوع تزوير، فلن يكون نطاقه كافيا للتأثير على النتائج".

وأضاف، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، "أن أعضاء لجنة الانتخابات المركزية اطلعوا صباح اليوم على ملخص التحقيقات بشأن "شكاوي تزوير" والتي لم تتجاوز مرحلة الاشتباه"، مؤكدا أنه لا يمكن الامتناع عن إعلان نتائج الانتخابات، ويمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للطعن فيها إذا ظهرت أدلة جديدة لاحقا.

رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل قاضي المحكمة العليا نوعام سولبيرج انتخابات الكنيست الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية

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