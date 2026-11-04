وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفيني توسيع التعاون في الموانئ

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٦، اتصالا هاتفيا مع تون كايزر، وزير الخارجية والشئون الأوروبية بجمهورية سلوفينيا.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية-السلوفينية، وما يجمع البلدين من علاقات متميزة، مثمناً زيارة "ناتاشا موسار" رئيسة جمهورية سلوفينيا إلى مصر، بما يعكس ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور، ويؤكد توافر الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على مخرجات الزيارة الرئاسية والزخم الذي أضفته على مسار العلاقات الثنائية، ومواصلة العمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، معربا عن التطلع إلى عقد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في يناير القادم، بما يسهم في دفع أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

كما استعرض الوزير عبد العاطي سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلوفينيا كبوابة لنفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وموقع مصر كمركز محوري للتجارة مع قارتي أفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى الفرص الواعدة التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. كما بحث وزير الخارجية فرص توسيع آفاق التعاون في مجال الموانئ، والبناء على التعاون القائم بين مينائي كوبر والإسكندرية، ليمتد إلى موانئ مصرية أخرى، من بينها العين السخنة ودمياط، بما يدعم حركة التجارة والربط اللوجستي بين البلدين.