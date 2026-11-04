نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب الهزيمة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، مرفقة برسالة لافتة جاء فيها: «تنويه: ترامب لا يزال رئيسكم».

البيت الأبيض يوجه رسالة للأمريكيين بعد هزيمة الجمهوريين



وظهر ترامب في الصورة مرتدياً بدلة زرقاء وربطة عنق حمراء، بينما كُتبت العبارة باللغة الإنجليزية بأحرف كبيرة في الجزء السفلي من الصورة، في رسالة تؤكد استمرار ترامب في منصبه رئيساً للولايات المتحدة رغم الخسائر الانتخابية التي تعرض لها حزبه.



وتزامن نشر الصورة مع حالة من الارتباك داخل أوساط الجمهوريين عقب النتائج الانتخابية، التي منحت الديمقراطيين تقدماً واسعاً، وأثارت تساؤلات بشأن مستقبل الأجندة السياسية لترامب خلال العامين المتبقيين من ولايته.



وفي السياق ذاته، نشر مدير الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونج رسالة عبر منصة «إكس»، أكد فيها أن دونالد ترامب لا يزال رئيساً للولايات المتحدة، قائلاً: «دونالد جيه ترامب هو رئيس الولايات المتحدة.. ولا يزال رئيسكم».