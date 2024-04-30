السوق ميت.. أسعار الأجهزة الكهربائية على موعد مع انخفاضات جديدة

يتجه سوق الأجهزة الكهربائية إلى الاستقرار مع حل أزمة سعر صرف الدولار التي تسببت في وجود أزمة في السوق، ومع استقرار الدولار عادت الأسعار إلى التراجع بمعدل نحو 10 %.



وقال أحد التجار لبرنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن هناك ركود في السوق ولكن بعض الشركات خفضت الأسعار بنسبة 10 % والمستهلك ينتظر انخفاض مزيد من الأسعار، قائلا: السوق ميت ومفيش حركة.



وقال إن الأسعار في الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاعات جنونية بسبب أزمة شح الدولار، ومع ثبات سعر صرف الدولار بدأ الاستقرار في السوق، موضحا أن أسعار أجهزة التبريد والشاشات ارتفعت بنحو 40 % .



وأكد أن الثلاجات تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل حتى 70 ألف جنيه، بينما يبدأ سعر التكيفات تبدأ من 20 ألفا والشاشات من 6 آلاف جنيه لـ 32 بوصة والشاشة العادية بـ 5.5 ألف جنيه.



ولفت إلى أن الفترة التي شهدت عدم استقرار في سعر صرف الدولار، كانت المستوردين والمنتجين يحصلون على الدولار من السوق السوداء وبالتالي كانت الأسعار متضاربة ومتفاونة في الأجهزة الكهربائية وكانت المعروض قليل ما أدى إلى ارتفاع



وأوضح أنه بعد ثبات سعر صرف الدولار حدث استقرار في سوق الأجهزة الكهربائية لأن التاجر يعلم أنه يمكنه الحصول على بضاعة جديدة وبأسعار ثابتة لفترة معينة، موضحا أن سبب الركود الحالي عشم الزبائن في حدوث انخفاضات كبيرة .