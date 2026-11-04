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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال التشجير وتطوير محور الإخلاص وشارع أحمد ضيف الله بالطالبية ويوجه بتسريع معدلات التنفيذ

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة تفقدية بنطاق حي الطالبية لمتابعة مشروعات التطوير الجارية والوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

واستهل محافظ الجيزة جولته بالمرور على أعمال التشجير الجاري تنفيذها بمحيط القوس الجنوبي للطريق الدائري، والتي تشمل زراعة الأشجار وتنفيذ أعمال اللاندسكيب، بما يسهم في الحد من التلوث وتوفير متنفس حضاري لسكان المناطق المحيطة . 
ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بضم جميع المساحات الفضاء بمحيط الطريق الدائري ومحور عمرو بن العاص إلى مخططات التشجير بالتنسيق مع جهات الولاية.

كما تابع المحافظ نسب الإنجاز بقطاعات محور الإخلاص وشارع أحمد ضيف الله مشيرًا إلى ما تحققه الأعمال من طفرة تنموية في تحسين الحركة المرورية وتوصيل مرافق المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي بما يسهم في إنهاء معاناة سكان المناطق المحيطة.

وشدد المحافظ على مسؤولي الشركات المنفذة ضرورة تكثيف الجهود وتسليم القطاعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة دون تأخير مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي، السكرتير المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وحامد سلامة، رئيس حي الطالبية.

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