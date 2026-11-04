قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حماة الوطن: تدخل الرئيس ينهي قيود تسجيل الأراضي ويعيد حقوق المواطنين

حماة الوطن
حماة الوطن

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، والذي كان يوقف إجراءات تسجيل الأراضي بنطاق وقف «الأمير مصطفى عبد المنان» في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعد بمثابة «استجابة رب الأسرة لأبنائه».

وأوضح عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، أن هذه القضية طُرحت مرارًا على المستويين البرلماني والوزاري دون حل جذري، حتى وصلت إلى مسامع الرئيس خلال «منتدى مصر 2026»، ليتدخل فورًا استشعارًا منه بمسؤوليته تجاه أبناء الوطن وحرصًا على رعاية مصالحهم.

ترجمة ملموسة لوعود القيادة السياسية

وأشار «سليمان» إلى أن صدور المنشور الفني الجديد رقم 13، الذي أزال القيود السابقة وسمح للمواطنين باستئناف معاملاتهم العقارية، يمثل ترجمة عملية وملموسة لوعود القيادة السياسية، وشدد على أن الدولة المصرية تثبت دائمًا أنها «حينما تقول تفعل»، لافتًا إلى أن هذا القرار التاريخي يعكس مخرجات وتوجيهات الرئيس الأخيرة بضرورة تعزيز التواصل الفعال بين الحكومة والشعب، وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريق المواطنين واستقرارهم.

ترسيخ لدولة القانون وحماية للحقوق

وأضاف متحدث «حماة الوطن» أن القرار يرسخ مبدأ أن مصر دولة مؤسسات وقانون، حيث يبعث برسالة طمأنة واضحة مفادها احترام الحقوق المشروعة لجميع الأطراف على قدم المساواة، سواء كانت حقوق الدولة وأموال الأوقاف أو حقوق المواطنين.

كما لفت الانتباه إلى أهمية هذا الموقف في تعزيز التثقيف المالي والقانوني للمجتمع فيما يخص التسجيل والتصرفات العقارية، مؤكدًا للمواطنين أنه «لن يُؤخذ من أحد ما يخصه إلا بقانون، ولن يُعطى أحد إلا بقانون».

وأكد الدكتور عمرو سليمان أن كوادر الحزب رصدت حالة من الفرحة الغامرة والارتياح الكبير بين أهالي المحافظات الثلاث المعنية، موضحًا أن هذا التقدير الشعبي الواسع والراحة التي عبّر عنها المواطنون جاءا ليؤكدا مجددًا الثقة العميقة في القيادة السياسية، التي أثبتت أنها تستمع جيدًا إلى نبض الشارع، وتعي التحديات التي تواجه أبناءها، وتتدخل بحسم لرفع المعاناة عنهم وتحقيق استقرارهم القانوني والاجتماعي.

حماة الوطن السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

العقيد أركان حرب أحمد عتمان - المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

المتحدث العسكري يكشف حصاد 4 أشهر من المواجهة الكبرى مع عصابات التنقيب غير المشروع عن الذهب.. ويؤكد: جميع الضربات تنفذ داخل الحدود المصرية.. فيديو وصور

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

أسعار الذهب في مصر الآن

هبوط أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 بـ6255 جنيها

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ترشيحاتنا

التمويل الإستهلاكي

خبير قانوني يحذر: شركات التمويل الاستهلاكي تورط المواطنين في إيصالات أمانة دون علمهم

المستشار محمود الروبي، الخبير القانوني

مستشار قانوني: شركات التمويل الاستهلاكي تحصل على أضعاف قيمة التمويلات المقدمة للمواطنين

الطالبة المصرية ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي

ميار عثمان تكشف عن أكثر الكتب تأثيرا في شخصيتها: لويس برايل والخنساء

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد