حماة الوطن: تدخل الرئيس ينهي قيود تسجيل الأراضي ويعيد حقوق المواطنين

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، والذي كان يوقف إجراءات تسجيل الأراضي بنطاق وقف «الأمير مصطفى عبد المنان» في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعد بمثابة «استجابة رب الأسرة لأبنائه».

وأوضح عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، أن هذه القضية طُرحت مرارًا على المستويين البرلماني والوزاري دون حل جذري، حتى وصلت إلى مسامع الرئيس خلال «منتدى مصر 2026»، ليتدخل فورًا استشعارًا منه بمسؤوليته تجاه أبناء الوطن وحرصًا على رعاية مصالحهم.

ترجمة ملموسة لوعود القيادة السياسية

وأشار «سليمان» إلى أن صدور المنشور الفني الجديد رقم 13، الذي أزال القيود السابقة وسمح للمواطنين باستئناف معاملاتهم العقارية، يمثل ترجمة عملية وملموسة لوعود القيادة السياسية، وشدد على أن الدولة المصرية تثبت دائمًا أنها «حينما تقول تفعل»، لافتًا إلى أن هذا القرار التاريخي يعكس مخرجات وتوجيهات الرئيس الأخيرة بضرورة تعزيز التواصل الفعال بين الحكومة والشعب، وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريق المواطنين واستقرارهم.

ترسيخ لدولة القانون وحماية للحقوق

وأضاف متحدث «حماة الوطن» أن القرار يرسخ مبدأ أن مصر دولة مؤسسات وقانون، حيث يبعث برسالة طمأنة واضحة مفادها احترام الحقوق المشروعة لجميع الأطراف على قدم المساواة، سواء كانت حقوق الدولة وأموال الأوقاف أو حقوق المواطنين.

كما لفت الانتباه إلى أهمية هذا الموقف في تعزيز التثقيف المالي والقانوني للمجتمع فيما يخص التسجيل والتصرفات العقارية، مؤكدًا للمواطنين أنه «لن يُؤخذ من أحد ما يخصه إلا بقانون، ولن يُعطى أحد إلا بقانون».

وأكد الدكتور عمرو سليمان أن كوادر الحزب رصدت حالة من الفرحة الغامرة والارتياح الكبير بين أهالي المحافظات الثلاث المعنية، موضحًا أن هذا التقدير الشعبي الواسع والراحة التي عبّر عنها المواطنون جاءا ليؤكدا مجددًا الثقة العميقة في القيادة السياسية، التي أثبتت أنها تستمع جيدًا إلى نبض الشارع، وتعي التحديات التي تواجه أبناءها، وتتدخل بحسم لرفع المعاناة عنهم وتحقيق استقرارهم القانوني والاجتماعي.