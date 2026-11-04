ترامب يعترف بخسارة الجمهوريين بسبب حرب إيران.. وفانس يؤكد انتقال أصوات الناخبين إلى الديمقراطيين

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأثير الحرب مع إيران على خسارة حزبه في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، في اعتراف يعكس حجم التداعيات السياسية للصراع العسكري على شعبية الجمهوريين وموقعهم داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية.

وقال ترامب، خلال مقابلة هاتفية مع قناة «فوكس نيوز»، إن الحرب مع إيران كانت أحد العوامل التي أسهمت في خسارة حزبه، مضيفًا: «أعتقد أن الأمر مرده جزئيًا إلى إيران، لكن في الوقت نفسه، يدرك الناس أهمية ما فعلته حيال إيران».

أحد الأسباب الرئيسية وراء الهزيمة

وفي السياق ذاته، أشار جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إلى أن الحرب الإيرانية كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الهزيمة الانتخابية للجمهوريين، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الناخبين الذين منحوا الحزب أصواتهم في انتخابات عام 2024 اتجهوا هذه المرة إلى التصويت لصالح الديمقراطيين.

وتكشف اعترافات ترامب وفانس عن ارتباط مباشر بين تداعيات الحرب مع إيران وتغير توجهات قطاعات من الناخبين الأمريكيين، في وقت يواجه فيه الجمهوريون تحديات متزايدة للحفاظ على نفوذهم السياسي خلال المرحلة المقبلة.