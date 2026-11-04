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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود مسلم: ترامب ونتنياهو جريحان سياسيًا.. والأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت للعالم

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
محمد كمال

قال الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجهان جراحًا سياسية واضحة، بعد نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي وضعت علامات استفهام كبيرة حول قدرتهما على مواصلة فرض رؤيتهما على الداخل الأمريكي والعالم.

تغييرات محتملة داخل إدارة ترامب تثير التساؤلات بشأن مستقبل سياساته

وأضاف مسلم، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «المشهد» المذاع على قناة TEN، أن الشخصيتين اللتين كان لهما التأثير الأكبر في تغيير شكل العالم خلال العامين الماضيين، وهما ترامب ونتنياهو، تواجهان تداعيات سياسية لافتة في ضوء نتائج الانتخابات والتحولات التي شهدتها الساحة الأمريكية.

وأشار إلى أن هناك أنباء متداولة بشأن احتمالات إجراء ترامب تغييرات داخل إدارته، من بينها تغيير وزير الدفاع، وهو ما يزيد من حالة القلق والترقب بشأن توجهات الإدارة الأمريكية خلال الستين يومًا المقبلة.

وأوضح مسلم أن التساؤل المطروح حاليًا يتمثل في ما إذا كان ترامب ونائبه جي دي فانس سيتجهان إلى مراجعة سياساتهما بعد الخسائر الانتخابية، أم سيواصلان النهج الحالي ويتجهان إلى مزيد من التصعيد، بما قد يدفع العالم إلى أزمات أكبر.

ولفت إلى أن نتائج الانتخابات كشفت تراجع تأثير ترامب على الناخبين الأمريكيين، بعدما خسر معظم المرشحين الذين دعمهم، رغم الوعود التي قدمها للناخبين، وهو ما يضع إدارته أمام اختبار سياسي جديد.

وأكد مسلم أن التحولات الأخيرة لا تقتصر على نتائج انتخابية داخلية، بل تمتد إلى قدرة الإدارة الأمريكية على مواصلة سياساتها الخارجية، في ظل التحديات التي تواجه ترامب ونتنياهو، وما قد تفرضه هذه التطورات من تغيرات على المشهد الدولي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون مهمة في تحديد اتجاهات الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل الضغوط السياسية التي أعقبت الانتخابات، وما إذا كانت ستدفع إلى إعادة تقييم السياسات القائمة أو استمرارها.

ترامب ونتنياهو الانتخابات الأمريكية جي دي فانس محمود مسلم

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