البابا تواضروس: الوطن والوقت عطيتان من الله للبشر ويجب إدراك قيمتهما

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من مدارس مصر للغات، برئاسة الدكتورة شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس، والمهندس كريم عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة، كما ضم الوفد طلبة من مختلف المراحل الدراسية بالمدارس وعددًا من أعضاء هيئة التدريس.

خلال اللقاء حدثهم قداسة البابا عن أن الله منح كل البشر عطيتان، هما الوقت والوطن، مشددًا على أهمية أن يدرك الإنسان قيمة كل من الوطن والوقت ويستثمرهما للوصول إلى غاياته وبناء حياته.

وتناول قداسته بالشرح كلا من العطيتين مشيرًا إلى أن الوطن وهو مصر بالنسبة لنا، وهو وطن مميز وهام، فمصر هي أقدم دول العالم، وهي البلد الوحيد الذي يوجد علم باسمه وهو علم المصريات، ويتميز المصريون بتراكم سبع طبقات من الحضارة في وعيهم وثقافتهم، وهي الحضارات الفرعونية والقبطية والإفريقية والإسلامية والعربية والبحرمتوسطية واليونانية الرومانية.

وعن عطية الوقت قدم قداسة البابا شرحًا لها من خلال كلمة TIME كالتالي:

حرف "T" ويرتبط بكلمة today واليوم الذي يمضي لن يتكرر ثانية في حياة الإنسان.

حرف "I" يرتبط بكلمة investment أي استثمار وهنا يجب أن نحرص على استثمار الوقت فيما يفيد ويبني.

حرف "M" يرتبط بكلمة mission وهنا نحتاج أن يكون لنا رسالة ومهمة لها قيمتها نؤديها في الحياة.

حرف "E" ويرتبط بمصطلح Endless efforts والدرس هنا هو أنه ينبغي أن نبذل جهودًا وفيرة وباستمرار لنصل إلى أهدافنا وبذلك نكون قد حققنا معنى كلمة TIME في حياتنا.