تسجيل قراءة العداد.. الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر والدفع أونلاين

مع أول أيام شهر نوفمبر، يستعد الجميع لـ دفع فاتورة الغاز والاستعلام عن فاتورة الغاز أونلاين عبر موقع الشركة الرسمي، كما يمكنك سداد فاتورة الغاز أونلاين بعدة طرق متاحة، وتسجيل قراءة عداد الغاز عبر الموقع.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز نوفمبر 2026

1 - الدخول إلى موقع بتروتريد من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - اضغط على الاستعلام عن فاتورة الغاز.

3 - حدد المحافظة التي تقيم فيها.

4 - أدخل بياناتك الشخصية.

5 - اضغط على كلمة استعلام لتظهر لك قيمة فاتورة استهلاك الغاز عن شهر نوفمبر.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

يُعد الموقع الرسمي لشركة بتروتريد هو المنصة الأساسية للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي. ويتيح الموقع واجهة استخدام واضحة تساعد المشترك على الوصول إلى بياناته بسهولة من خلال خطوات محددة، من دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد أو إدخال بيانات معقدة، ما يعزّز من تجربة المستخدم ويشجع على الاعتماد على الخدمات الرقمية.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

أتاحت شركات الغاز عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، بما يناسب مختلف فئات المستخدمين.

1-وتشمل هذه الطرق استخدام خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR عبر الاتصال بالرقم 09000727 من الهاتف الأرضي أو الرقم 5727 من الهاتف المحمول.

2-كما يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن لشركة بتروتريد على الرقم 17169 من أي هاتف محمول أو أرضي للاستفسار عن الفاتورة أو تسجيل الشكاوى.

3-وتشمل طرق الاستعلام أيضًا استخدام تطبيق بتروميتر المتاح على متجري Google Play وApp Store، والذي يتيح للمشترك الاستعلام عن الفاتورة وتسجيل قراءة العداد بسهولة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة بتروتريد.

- اختيار خدمة تسجيل قراءة العداد.

- إدخال رقم المشترك والبيانات المطلوبة.

- تسجيل القراءة الحالية الظاهرة على عداد الغاز بدقة.

- مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.

- اضغط على إرسال لتأكيد تسجيل القراءة.

- يُفضل تسجيل القراءة خلال الفترة المحددة من جانب الشركة، لتجنب الاعتماد على قراءة تقديرية عند إصدار الفاتورة.

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي

ويتمكن المواطنون من سداد فاتورة الغاز الطبيعي عن طريق التطبيقات الإلكترونية والخدمات التالية، وهم:

- الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

- تطبيق إنستاباي.

- مراكز وفروع شركة بتروتريد.

- منافذ التحصيل التابعة لشركات فوري وأمان ومصاري وضامن وخدماتي.

- تطبيق ماي فوري.

- المحافظ الإلكترونية.



خطوات دفع فاتورة الغاز إنستاباي

يتيح تطبيق إنستا باي (InstaPay) إمكانية سداد فاتورة الغاز بكل سهولة عبر الخطوات التالية:



فتح تطبيق إنستا باي على الهاتف المحمول.



اختيار «دفع الفواتير».



تحديد «فواتير الغاز».



اختيار الشركة التابع لها العداد (بتروتريد أو ناتجاس).



إدخال رقم المشترك الخاص بك.



الضغط على «التالي» لعرض قيمة الفاتورة.



الضغط على «دفع»، ثم إدخال الرقم السري للتطبيق لإتمام العملية بنجاح.



نصائح لتجنب الغرامات وانقطاع الخدمة

سجل قراءة عداد الغاز قبل يوم 27 أبريل 2025 لضمان دقة الفاتورة.



سدد قيمة الفاتورة في موعدها لتجنب أي غرامات أو انقطاع الخدمة.



استخدم وسائل الدفع الإلكتروني مثل تطبيق إنستا باي أو المحافظ الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد.