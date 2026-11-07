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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ نازحي غزة من كارثة الأمطار.. ويدعو لتوفير الخيام ومستلزمات الإيواء

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير المأوى الآمن ومستلزمات الحماية من الأمطار والسيول، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية مع أول منخفض جوي يضرب القطاع، وغرق أعداد كبيرة من خيام النازحين في مناطق متفرقة.

وقال التلواني: مشاهد غرق الخيام في شمال القطاع وميناء غزة ودير البلح والنصيرات ومواصي خان يونس تكشف حجم المأساة التي يعيشها مئات الآلاف من الفلسطينيين، الذين يواجهون ظروفًا بالغة القسوة في ظل نقص الخيام الصالحة للإيواء ومواد الحماية ووسائل التدفئة، فضلًا عن غياب البنية التحتية اللازمة لتصريف مياه الأمطار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تحذيرات من تعرض أكثر من ألف موقع للنازحين للفيضانات، ووجود نحو مليون ومائة ألف فلسطيني داخل هذه المواقع، قائلا: هذه التحذيرات تفرض تحركًا دوليًا فوريًا، لا يقتصر على إصدار بيانات القلق والإدانة، وإنما يتضمن توفير المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء وفتح ممرات آمنة ومستدامة لإدخالها إلى القطاع.

وحذر إسلام التلواني، من أن استمرار معاناة المدنيين في ظل الظروف الجوية القاسية يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وشدد النائب، على المجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل على وقف الكارثة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات دون عوائق، مؤكدًا أن إنقاذ سكان غزة لم يعد يحتمل التأجيل.

وأشار التلواني، إلى أهمية الجهود التي تقوم بها مصر للأشقاء الفلسطينين، من خلال دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، مطالبا بدعم تلك الجهود من خلال تسهيل وصولها لقطاع غزة.

إسلام التلواني مجلس النواب قطاع غزة غزة النواب الأمطار السيول

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