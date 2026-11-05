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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحركات لتمويل صفقة رقائق ذكاء اصطناعي لـ"سبيس إكس" بقيمة 40 مليار دولار

تحركات لتمويل صفقة رقائق ذكاء اصطناعي لـ"سبيس إكس" بقيمة 40 مليار دولار
تحركات لتمويل صفقة رقائق ذكاء اصطناعي لـ"سبيس إكس" بقيمة 40 مليار دولار
أ ش أ

ذكرت وكالة بلومبرج، أن بنك جولدمان ساكس وشركة أبولو جلوبال مانجمنت يعملان على إعداد خطة لجذب مستثمرين للمشاركة في صفقة تمويل متعددة المراحل بقيمة 40 مليار دولار، بهدف توفير التمويل اللازم لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها شركة سبيس إكس.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن الشركتين بدأتا في التواصل مع مشترين محتملين للمشاركة في هذا التمويل متعدد الشرائح، حيث طلب من بعض المستثمرين شراء حصص تصل فيمتها إلى 500 مليون دولار قبل بدء عملية الاكتتاب الرسمية.

وأفادت بأن هذه الصفقة، التي صممت بحيث لا تدرج الديون ضمن الميزانية العمومية لشركة "سبيس إكس"، تعتبر أكبر ترتيب من نوعه على الإطلاق لتمويل "وحدات معالجة الأشكال البيانية" (جي بي يو).

وذكرت وسائل إعلامية إن الأطراف الثلاثة لم تستجب على الفورة لطلبات التعليق على ما ورد بالتقرير.

كانت شركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أعلنت في أكتوبر الماضي أن شركة تابعة لـ"أبولو جلوبال مانجمنت" ستتولى مهام شراء رقائق ذكاء اصطناعي ومعدات خوادم، ثم تأجيرها لـ"سبيس إكس"، في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 40 مليار دولار، كمبلغ مبدئي.

وبموجب الاتفاق، ستمتد عقود التأجير لأكثر قليلاً من خمس سنوات تبدأ من تاريخ تسليم المعدات، وه ما يتوقع حدوثه في النصف الأول من عام 2027. وتهدف الصفقة إلى تمويل احتياجات "سبيس إكس" المتزايدة من القدرات الحاسوبية، تزامناً مع توسع الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقبل يوم من نتائج انتخابات الكونجرس، حذر مراقبو السوق من أن هيمنة الديمقراطيين في الانتخابات قد تعزز قدرة الحزب على عرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي، ومراقبة سلوك ماسك، وإعاقة الاندماج المتوقع بين تسلا وسبيس إكس.

و تخضع إمبراطورية إيلون ماسك التي تتخذ من تكساس مقراً لها لتدقيق المستثمرين بعد أن حقق الديمقراطيون انتصارات غير متوقعة في ولايته التي تبناها في طريقهم للسيطرة على الكونجرس.

وكالة بلومبرج بنك جولدمان ساكس شركة أبولو جلوبال مانجمنت خطة لجذب مستثمرين للمشاركة في صفقة تمويل شركة سبيس إكس

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