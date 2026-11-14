قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شلل في سماء أمريكا .. إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة جوية بجميع الولايات
أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن
أفضل صيغة لحمد الله على النعم؟.. دار الإفتاء تكشف عنها
رؤوف سعد: ترامب يبحث عن إنجاز سياسي بعد تعثر طموحاته السياسية حاليا
متحدث اللجنة المصرية: مصر لم تتخلَّ عن غزة وهي الأكثر مساندة للفلسطينيين
التعرق أثناء تناول الطعام.. 4 أسباب صحية لا تتجاهليها
شقيقة محمد صلاح تكشف توقعًا مثيرًا قبل إنجازه التاريخي مع منتخب مصر
اغيره حتى لو كان مين.. حسن شحاتة يدافع عن حق حسام حسن في استبدال صلاح
خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح
بعد الوصول للهدف 70.. عمر مرموش يهنئ محمد صلاح: ألف مبروك يا تاريخ
حسن شحاتة يعلق على أزمة محمد صلاح وحسام حسن.. ويكشف رأيه في ميدو
عمرو أديب: محمد صلاح مش محتاج أرقام قياسية.. اللي عمله أكبر من أي إنجاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدون تغيير..تفاصيل آخر تحديث لأقل سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد أدني سعر دولار استقرارًا مع بدء التعاملات الصباحية اليوم السبت 14-11-2026 بالتوازي مع تجميد العمل في السوق الرسمية.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية منذ مساء الخميس الماضي حتي مساء اليوم السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 53.34 جنيه للشراء و 53.44 جنيه للبيع في بنكي "كريدي أجريكول، أبوظبي الأول".

متوسط سعر الدولار

استقر متوسط سعر الدولار بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس وحتى مساء اليوم السبت.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيه للشراء و 53.48 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 53.34 جنيه للشراء و 53.44 جنيه للبيع في بنكي "كريدي أجريكول، أبوظبي الأول".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.35 جنيه للشراء و 53.45 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي.

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيه للشراء و 53.49 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، HSBC، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، قناة السويس، التنمية الصناعية، مصر، المصري الخليجي، البركة، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.4 جنيه للشراء و 53.5 جنيه للبيع في بنكي الأهلي الكويتي وسايب.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلى سعر دولار 

بلغ أعلى سعر دولار 53.52 جنيه للشراء و 53.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 53.5 جنيه للشراء و 53.6 جنيه للبيع في بنك نكست.

البنك المركزي

خصوم البنوك

تحسنت مديونية الشيكات مستحقة الدفع ضمن مديونية البنوك إلي 25.06 مليار جنيه في مايو الماضي بعد أن كانت 30.98 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 21.81 مليار جنيه في مارس 2026.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول إجمالي الخصوم الأخرى إلي 3.951 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 3.61 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ3.4 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

ودائع البنوك

ووصلت جملة الوادئع لنحو 17.011 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 16.9 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 16.9 تريليون جنيه في مارس السابق لهما.

وسجلت إلتزامات البنوك في الخارج 705.824 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 702.3 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 715.98 مليار جنيه في مارس 2026.

وصل حجم إلتزامات البنوك في مصر تريليوني جنيه في مايو 2026 مقابل 2.072 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 2.05 تريليون في مارس 2026.

وسجل جملة خصوم البنوك 27.5 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 27.14 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 26.9 تريليون جنيه في مارس 2026.

أقل سعر دولار مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي أعلي سعر دولار الدولار مقابل الجنيه الجهاز المصرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الشيخ عوض الفردي

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

حسام وصلاح

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن محمد صلاح ورحيل حسام حسن

ترشيحاتنا

منتخب ألمانيا

ألمانيا تهزم صربيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

الزمالك

خالد الغندور: الزمالك يكثف اتصالاته بسبب جماهير مباراة الإفريقي التونسي

مصارعة

عقوبات بالحبس إثر شجار في فندق بأبوظبي قبيل فعالية للمصارعة

بالصور

التعرق أثناء تناول الطعام.. 4 أسباب صحية لا تتجاهليها

لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟
لماذا يحدث التعرق أثناء تناول الطعام؟

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ .. 7 خطوات تقلل تأثير انخفاض الحرارة على الجسم

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد