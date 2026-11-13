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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار في مصر مع أول تعاملات مسائية له اليوم الجمعة 13-11-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 53.34 جنيه للشراء و53.44 جنيه للبيع في بنكي "كريدي أجريكول، أبوظبي الأول".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي.

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، HSBC، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، قناة السويس،التنمية الصناعية، مصر، المصري الخليجي، البركة، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.4 جنيه للشراء و53.5 جنيه للبيع في بنكي الأهلي الكويتي وسايب.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلى سعر 

وبلغ أعلى سعر دولار 53.52 جنيه للشراء و 53.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 53.5 جنيه للشراء و53.6 جنيه للبيع في بنك نكست.

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