تواصل محافظة الشرقية تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى ورفع كفاءة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات القرى الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من المبادرة بعدد من مراكز المحافظة.

وأعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء من تسليم 810 مشروعات من إجمالي 887 مشروعًا تم الانتهاء من تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الحسينية، بنسبة تسليم بلغت 95%.

مشروعات البنية التحتية والخدمات

وأكد محافظ الشرقية رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف الجهود لتجهيز الأراضي الفضاء المخصصة لإقامة مشروعات البنية التحتية والخدمات، تمهيدًا لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تستهدف تطوير 193 قرية بمراكز بلبيس وفاقوس وديرب نجم وأبو حماد وأولاد صقر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الأشموني أن المرحلة الأولى استهدفت تطوير 41 قرية بمركز الحسينية، وشملت مشروعات متنوعة في قطاعات البنية التحتية والخدمات، ونفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة «الجيش الثاني الميداني»، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والشركات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب

وأشار المحافظ إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها وتسليمها شملت 148 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 174 مشروعًا منتهيًا، إلى جانب 98 مشروعًا بقطاع مياه الشرب من إجمالي 101 مشروع، فضلًا عن الانتهاء من 32 مشروعًا لتبطين الترع بنسبة تنفيذ 100%، وتسليم 15 كوبري لتحسين حركة الانتقال بين القرى.

107 مشروعات بقطاع التعليم

وفي قطاع التعليم، تم تسليم 107 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%، تضمنت إنشاء وتوسعة 48 مدرسة بإجمالي 614 فصلًا دراسيًا، إلى جانب صيانة 59 مدرسة، كما شملت الأعمال تسليم 37 مشروعًا بقطاع الشباب والرياضة، و60 مشروعًا صحيًا، بالإضافة إلى 7 نقاط إسعاف، وجميعها بنسبة تنفيذ كاملة.

مجمعات حكومية وزراعية ووحدات سكنية

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تسليم 10 مجمعات حكومية و10 مجمعات زراعية و7 عمارات سكنية و10 وحدات اجتماعية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين، وتوفير الخدمات الاجتماعية داخل القرى المستهدفة.

توصيل الغاز الطبيعي وتطوير شبكات الاتصالات

وفي قطاع الطرق، تم تسليم مشروعات الطرق الداخلية المستهدفة، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي إلى 36 قرية بنسبة تنفيذ 100%، وتسليم 41 شبكة اتصالات و16 مكتب بريد، وإنشاء 81 برج محمول، بما يدعم تطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين مستوى الخدمات الرقمية.

كما تضمنت المشروعات تسليم 80 مشروعًا للكابلات والمحولات وأعمدة الإنارة، وإنشاء 4 نقاط شرطة بنسبة تنفيذ 100%، فضلًا عن تسليم وحدات الإطفاء التي بلغت نسبة تنفيذها 95%، بهدف تعزيز الخدمات الأمنية وخدمات الحماية المدنية داخل القرى.

المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

وشدد المهندس حازم الأشموني على استمرار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ودخول المشروعات الخدمية الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن استفادة المواطنين منها في أقرب وقت.

وأكد أن المحافظة تواصل استعداداتها لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال تجهيز الأراضي ورفع درجة الجاهزية بمختلف المراكز المستهدفة، لاستكمال مشروعات التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومدن الشرقية.