التقى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عدداً من أبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد محافظ الشرقية أن خدمة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبية احتياجاتهم تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مشدداً على أن مساندة الفئات الأكثر احتياجاً مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح قنوات التواصل مع المواطنين، وتعزيز آليات الاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم.

وقال المحافظ: «نحن هنا من أجل تلبية احتياجاتكم، ونعمل جاهدين على تقديم أفضل الخدمات الممكنة وفقاً للإمكانات المتاحة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلكم وتحسين مستوى معيشتكم».

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي بالمواطنين والذي عُقد اليوم بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، ومحمد بطيشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب أحمد شعبان، المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل، والدكتورة إنجي حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، ووكيل مديرية الصحة، ومدير المنطقة الطبية الأولى بفرع الشرقية للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي المديريات الخدمية والإدارات النوعية بالديوان العام، والمدير التنفيذي لمؤسسة تكافل، ومنسق الوجه البحري والقناة متطوعاً بمؤسسة بوابتك للخير للتنمية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الشرقية إلى مطالب المواطنين من مراكز ومدن الزقازيق، وديرب نجم، وفاقوس، وبلبيس، وههيا، وأبو حماد، والعاشر من رمضان، والقرين، والتي تنوعت بين طلبات توفير فرص عمل، واستخراج معاش تكافل وكرامة، وصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية، وتوفير سكن مناسب، والحصول على العلاج على نفقة الدولة.

ووجّه المحافظ المسئولين التنفيذيين بسرعة فحص كل طلب والتعامل معه وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، مع إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من مدى استحقاق الحالات للمساعدات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث وجه بتوفير 11 فرصة عمل بالقطاع الخاص، بما يتناسب مع الظروف الصحية والاجتماعية لكل حالة وسرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وبطاقات صرف معاش تكافل وكرامة للحالات المستحقة بعد استيفاء إجراءات التسجيل، وإجراء 4 أبحاث إسكان لبحث إمكانية توفير وحدات سكنية مناسبة للحالات المستحقة، وصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ7 حالات، لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، وفقاً لنتائج الأبحاث الاجتماعية ومنح جميع المواطنين المشاركين في اللقاء من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم كوبونات لصرف المواد الغذائية بالمجان وتوجيه وكيل مديرية الصحة بتوقيع الكشف الطبي على أحد المواطنين، وتوفير العلاج اللازم له.

في سياق متصل، شهد اللقاء إشادة أحد المواطنين من ذوي الهمم (من ذوي الإعاقة البصرية) بإتاحة الفرصة له للمشاركة في لقاء المواطنين وعرض مطلبه للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تمكن من تقديم طلبه إلكترونياً من خلال التطبيق الرسمي لمحافظة الشرقية، وتحديد موعد للمقابلة دون الحاجة إلى الانتقال من منزله لتقديم الطلب، وهو ما ساهم في تيسير إجراءات التواصل مع المحافظة وتوفير الوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توظيف التحول الرقمي لتطوير آليات التواصل مع المواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات، وإتاحة قنوات إلكترونية تساعدهم على عرض مطالبهم وتحديد مواعيد المقابلات، بما يعزز سهولة الوصول إلى المسؤولين، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وأشار محافظ الشرقية إلى حرصه على تعزيز الثقة والتواصل الفعّال مع المواطنين من خلال مختلف قنوات التواصل المتاحة، ومتابعة مطالبهم وشكاواهم التي يتم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومبادرة «صوتك مسموع»، واللقاء الأسبوعي للمواطنين بالديوان العام، فضلاً عن الجولات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لمشكلاتهم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم بمختلف القطاعات.

وفي ختام اللقاء، دعا محافظ الشرقية المواطنين الراغبين في عرض مطالبهم وشكواهم إلى التقدم بطلباتهم من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، أو التسجيل إلكترونياً عبر الرابط المخصص لتحديد موعد للمقابلة، أو من خلال التطبيق الرسمي لمحافظة الشرقية، وذلك للمشاركة في اللقاء الأسبوعي الذي يُعقد بصفة دورية، بما يضمن تنظيم المقابلات وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لعرض مطالبهم والاستماع إلى مشكلاتهم.

كما يمكن التسجيل وتحديد موعد المقابلة إلكترونياً من خلال التطبيق الرسمي لمحافظة الشرقية.