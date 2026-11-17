قدم تشافي هيرنانديز مدرب منتخب هولندا اعتذاره للجماهير، عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها منتخب الطواحين على يد ألمانيا بخماسية نظيفة، ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية، وهي أسوأ هزيمة يتعرض لها المنتخب الهولندي منذ 121 عاماً.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عليّ الاعتذار للجماهير.. لم نلعب كرة القدم اليوم؛ غابت الروح تماماً، لم يكن هناك شيء.. كمدرب، لا أستطيع استيعاب كيف حدث هذا".

وأضاف: "خضنا مباراة تاريخية أمام اليونان، اتسمت بالروح العالية والشغف .. أنا جديد هنا، وأحاول فهم عقلية اللاعبين؛ أحاول معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بنقص في الذهنية".

وعبر تشافي عن حزنه الشديد للخسارة القاسية أمام الماكينات الألمانية قائلاً: "أنا حزين للغاية.. أشعر بخيبة أمل كبيرة؛ فلطالما كنت فخوراً بهذا الفريق حتى اليوم، لكن ما حدث اليوم يمثل صدمة حقيقية لي كمدرب".

وتُعد هذه الهزيمة الأولى لهولندا تحت قيادة تشافي، بعد أن حقق الفريق سابقاً ثلاثة انتصارات وتعادلين، بعد توليه المسؤولية في أغسطس الماضي، عقب رحيل رونالد كومان بعد كأس العالم -التي شهدت إقصاء هولندا على يد المغرب في دور الـ16.

وعقب الهزيمة، احتل المنتخب الهولندي المركز الثاني في المجموعة الأولى بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 11 نقطة، بعد الخسارة الأخيرة ضد منتخب ألمانيا.