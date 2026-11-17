حقق منتخب البرازيل فوزًا عريضًا على نظيره سنغافورة بنتيجة 7-0، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على الملعب الوطني، بعدما فرض نجوم السامبا سيطرتهم على اللقاء، بقيادة المتألق فينيسيوس جونيور.

وخطف فينيسيوس الأضواء بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال أول 21 دقيقة من المباراة، ليمنح المنتخب البرازيلي أفضلية مبكرة، ويؤكد حضوره الهجومي القوي بقميص السامبا.

وواصل المنتخب البرازيلي تفوقه، بعدما أضاف إندريك الهدف الرابع، قبل أن ينجح إستيفاو في تسجيل الهدف الخامس، ليواصل الثنائي الشاب تألقه ويعزز تقدم بلاده خلال المواجهة.

ولم تتوقف الأهداف البرازيلية عند هذا الحد، إذ تمكن رايان من تسجيل الهدف السادس، قبل أن يختتم المنتخب أهدافه بهدف عكسي سجله سحيمي بالخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة بفوز البرازيل بسبعة أهداف دون رد.

الانتصار الكبير منح منتخب البرازيل دفعة معنوية بعد خسارته أمام اليابان في مباراته السابقة، فيما كان فينيسيوس أبرز نجوم المواجهة بفضل ثلاثيته التي قادت السامبا إلى فوز عريض.