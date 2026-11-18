في حدث ثقافي بارز تشهده مدينة شرم الشيخ لأول مرة، افتتح اللواء أ.ح.د. إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، مكتبة مصر العامة بشرم الشيخ، لتصبح الفرع رقم (37) ضمن منظومة مكتبات مصر العامة، كما شهدا تدشين مكتبة متنقلة جديدة لتصبح المكتبة المتنقلة رقم (26) بالمنظومة، وتتولى تقديم خدماتها الثقافية والمعرفية بمختلف أنحاء محافظة جنوب سيناء، وصولًا إلى الوديان والتجمعات البدوية والمناطق الأكثر بعدًا، بما يسهم في نشر المعرفة وتحقيق العدالة الثقافية وإتاحة الخدمات المكتبية لجميع أبناء المحافظة.

وجاء الافتتاح تحت رعاية السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، وبحضور رئيس مدينة شرم الشيخ، وممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومشايخ وعواقل المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

وشهدت مراسم الافتتاح إزاحة الستار وقص الشريط إيذانًا بافتتاح المكتبة، إلى جانب تدشين المكتبة المتنقلة، أعقب ذلك جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء والسفير رضا الطايفي، للاطلاع على التجهيزات والإمكانات المتاحة، وما تضمه المكتبة من قاعات متخصصة ومجموعات متنوعة من الكتب والمراجع والأنشطة الثقافية والتعليمية.

وتضم مكتبة مصر العامة بشرم الشيخ منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل قاعة للأنشطة تقدم دورات تدريبية في اللغات وتعليم المشغولات اليدوية، وقاعة للأطفال، وقاعة منتسوري لتنمية المهارات الرياضية والتعليمية والحياتية والحسية لدى الأطفال، فضلًا عن قاعة للمؤتمرات والاستقبال.



كما تضم المكتبة، في مرحلتها الأولى، نحو 7300 كتاب متنوعًا يناسب الأطفال والشباب والكبار، إلى جانب 15 جهاز كمبيوتر مجهزة لتنفيذ الكورسات والدورات التدريبية الإلكترونية، بما يوفر خدمات ثقافية وتعليمية وترفيهية متكاملة تناسب مختلف الفئات العمرية.

كما تمثل المكتبة المتنقلة التي جرى تدشينها بالتزامن مع افتتاح الفرع إضافة مهمة لمنظومة العمل الثقافي بمحافظة جنوب سيناء، حيث تستهدف الوصول بالخدمات المكتبية والأنشطة التثقيفية إلى المناطق النائية والوديان والتجمعات البدوية، بما يتيح لأبناء هذه المناطق الاستفادة من مصادر المعرفة والأنشطة الثقافية دون التقيد بالبعد الجغرافي، ويعزز جهود نشر الثقافة وتحقيق العدالة الثقافية.

وفي إطار دعم التعاون المشترك والتوسع في نشر الخدمات الثقافية بالمحافظة، اتفق اللواء أ.ح.د. إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل افتتاح فرع جديد لمنظومة مكتبات مصر العامة بمدينة الطور، عاصمة محافظة جنوب سيناء، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الثقافية والمعرفية والوصول بها إلى مزيد من أبناء المحافظة، تأكيدًا على أهمية إتاحة المعرفة والثقافة لجميع المواطنين بمختلف مدن جنوب سيناء.

وعقب مراسم الافتتاح والجولة التفقدية، ألقى محافظ جنوب سيناء كلمة أكد خلالها أن افتتاح مكتبة مصر العامة بشرم الشيخ يمثل إضافة مهمة للحياة الثقافية والتعليمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على إضافة مبنى جديد، بل يمثل استثمارًا في الإنسان وبناء الوعي، وإتاحة المعرفة أمام الأطفال والشباب والأسر، وتشجيع القراءة والإبداع واكتشاف المواهب.

ووجه المحافظ خالص الشكر والتقدير إلى السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، تقديرًا لجهوده ورؤيته في دعم هذا المشروع الثقافي الوطني ونشر رسالته التنويرية، كما رحب بالسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، مثمنًا جهوده في دعم منظومة المكتبات والتوسع في نشر الثقافة والمعرفة.

ومن جانبه، ألقى السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، كلمة تناول خلالها أهمية التوسع في إنشاء المكتبات العامة وتطوير خدماتها، باعتبارها منابر لنشر الثقافة والمعرفة وبناء الوعي وتعزيز الانتماء، مشيدًا بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ودعم المحافظ للمشروع وحرصه على تعزيز الحركة الثقافية بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية والثقافية التي أضفت أجواء احتفالية على الحدث، احتفاءً بافتتاح المكتبة وانضمامها إلى منظومة مكتبات مصر العامة.

ويأتي افتتاح مكتبة مصر العامة بشرم الشيخ، الفرع رقم (37) ضمن المنظومة، وتدشين المكتبة المتنقلة رقم (26)، تأكيدًا على استمرار جهود مكتبات مصر العامة في التوسع الجغرافي والوصول بالخدمات الثقافية والمعرفية إلى مختلف المحافظات والمناطق، وترسيخ دور المكتبات العامة باعتبارها مؤسسات تنويرية تسهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وتؤكد أن المعرفة حق متاح لجميع المواطنين، وأن رسالة الثقافة لا تتوقف عند حدود المدن، بل تمتد لتصل إلى كل قرية ووادٍ وتجمع سكاني.