أعلنت جلوب سوكر عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد في العالم 2026 ومن المقرر الإعلان عن الجوائز والفائزين يوم 28 ديسمبر المقبل في دبي.

وظهر النادي الأهلي السعودي كمرشح على جائزة أفضل ناد في العالم 2026 بعد موسم استثنائي نجح خلاله في تحقيق لقب دوري أبطال أسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة افضل نادي في العالم وجود كلا من الأهلي السعودي وباريس سان جيرمان وأرسنال الانجليزي وأستون فيلا وبرشلونة وفلامينجو البرازيلي وإنتر ميلان وبايرن ميونخ.

المرشحون لجائزة أفضل مهاجم في العالم

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم من جلوب سوكر غياب محمد صلاح بعد موسم صعب قضاه في ليفربول قبل التألق والعودة للبريق مع نادي طرابزون سبور.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم كلا من ليونيل ميسي نجم انتر ميامي وهو اللاعب الوحيد من خارج قارة أوروبا المرشح للجائزة.

وتواجد كلا من جوليان ألفاريز نجم أتليتكو مدريد في قائمة المرشحون لجائزة الأفضل بجانب ثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي وكفارتسخيليا ونجما ريال مدريد فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

وتضم القائمة 3 لاعبين من بايرن ميونخ وهم هاري كين المتوج بجائزة الكرة الذهبية عن العام الماضي و لويس دياز ومايكل أوليسه ونجما برشلونة رافينيا ولامين يامال رفقة هالاند وليونيل ميسي وبوكايو ساكا ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان.