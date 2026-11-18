أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,710 شهداء، و176,131 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة بقطاع غزة، في بيان اليوم / الأربعاء / وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 شهداء بينهم شهيد متأثرا بجروحه، و15 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,658، والإصابات إلى 6,000، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.