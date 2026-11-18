اقتحم 115 مستوطنا، اليوم / الأربعاء /، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 115 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، أدّوا خلالها طقوسا وصلوات تلمودية.

وفي السياق، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بهدم منزلين وبراكس زراعي في قرية عراق بورين جنوب نابلس، كما هدمت منزلا مأهولا وغرفة زراعية غرب الخليل.

ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلاسل حجرية في قرية أرطاس جنوب بيت لحم، تعود لمواطنين في القرية، كانت قد تم استصلاحها مؤخرا.