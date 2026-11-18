شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت مالايقل عن 34 فلسطينيا من مدن ومحافظات عدة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 14 فلسطينيا من بينهم امرأة من مدينة طولكرم وبلدة بلعا شرقا، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، وخمسة آخرين من محافظة الخليل، بالإضافة لاعتقال 5 فلسطينيين بينهم صحفي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

وأشارت "وفا"، لاعتقال قوات الاحتلال أيضا أربعة مواطنين من محافظة نابلس، وشابا خلال اقتحامها بلدة بيت سوريك، شمال غرب القدس المحتلة، كما اعتقلت شابين خلال اقتحام بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، و اعتقلت اثنين آخرين من بلدة عرابة جنوب جنين، بالإضافة لاعتقال مواطنا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واقتحمت منطقة جبل أبو زيد في بلدة أرطاس جنوبا.

وفي سياق آخر، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية دير أبو مشعل، غرب رام الله، وانتشرت في عدة شوارع وألصقت منشورات تهديد للسكان على عدة مركبات.

واقتحم مستوطنون أطراف قرية أم صفا، شمال غرب رام الله، وقاموا بجولات استفزازية في المنطقة الشرقية من القرية وقرب منازل المواطنين.