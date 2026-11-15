إجازة 3 أيام متتالية.. موعد أول عطلة رسمية في مصر 2027 والفئات المستحقة

مع اقتراب نهاية عام 2026، يترقب ملايين الموظفين والعاملين في مصر موعد أول إجازة رسمية خلال عام 2027، خاصة مع توافقها مع العطلة الأسبوعية، بما قد يمنح بعض الفئات 3 أيام متتالية من الراحة.

وتأتي إجازة عيد الميلاد المجيد في مقدمة الإجازات الرسمية المرتقبة خلال العام الجديد، إذ توافق يوم الخميس 7 يناير 2027، لتكون أول عطلة رسمية في مصر خلال 2027، وفقًا للمواعيد السنوية للمناسبات والأعياد الرسمية.

موعد أول إجازة رسمية في 2027

من المقرر أن توافق إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، وهي مناسبة دينية تعد من الإجازات الرسمية في مصر، ويستفيد منها العاملون وفقًا للضوابط والجهات التي يحددها قرار مجلس الوزراء.

وتزداد أهمية موعد الإجازة هذا العام بالنسبة للموظفين الذين يحصلون على عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، إذ يأتي يوم الخميس قبل العطلة الأسبوعية مباشرة، ما يتيح لهم الحصول على 3 أيام راحة متتالية تبدأ من الخميس 7 يناير وتستمر حتى السبت 9 يناير.

من المستحقون لإجازة عيد الميلاد؟

تشمل الإجازة الرسمية الفئات التي ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء الخاص بالعطلات الرسمية، وفي مقدمتها العاملون في الجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب الفئات الأخرى التي ينص القرار على شمولها.

كما يرتبط تحديد الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص بالقرارات والضوابط المنظمة للعمل، إذ يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالجهات المخاطبة بالقرار قبل موعد الإجازة.

وبذلك لا يعني توافق عيد الميلاد مع يوم الخميس حصول جميع العاملين في مصر تلقائيًا على إجازة ممتدة لمدة 3 أيام، وإنما يرتبط ذلك بنظام الإجازات الأسبوعية والجهة التي يعمل بها الموظف.

هل تشمل الإجازة طلاب المدارس والجامعات؟

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور أيضًا خريطة العطلات خلال عام 2027، إلا أن إجازات المدارس والجامعات تخضع إلى الجداول الدراسية والقرارات الصادرة عن الجهات التعليمية المختصة.

وبالتالي، فإن موعد الإجازة الرسمية لا يعني بالضرورة تطبيق نظام موحد على جميع المؤسسات التعليمية، إذ يمكن أن تختلف مواعيد العطلات وفقًا لطبيعة الدراسة والجدول الدراسي المعتمد.

إجازة 25 يناير 2027

وبعد إجازة عيد الميلاد المجيد، تأتي ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة ضمن المناسبات الرسمية في شهر يناير، وتوافق يوم الاثنين 25 يناير 2027.

وتعد هذه المناسبة من أبرز الإجازات الرسمية التي ينتظرها العاملون خلال بداية العام، فيما يظل تحديد موعد الإجازة الفعلي خاضعًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترحيل أو تثبيت العطلات وفقًا لما تقرره الحكومة.

خريطة الإجازات الرسمية في مصر 2027

تتضمن أجندة الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2027 عددًا من المناسبات الدينية والوطنية، من بينها عيد الميلاد المجيد، وذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، إلى جانب إجازات عيد الفطر وعيد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو وعيد ثورة 23 يوليو والمولد النبوي الشريف.

وتختلف مواعيد بعض المناسبات الدينية من عام إلى آخر وفقًا للتقويم الهجري، بينما تحدد الدولة مواعيد الإجازات الرسمية وطرق تطبيقها من خلال القرارات الحكومية الصادرة في حينها.

3 أيام راحة متتالية للموظفين

ويظل الخميس 7 يناير 2027 موعدًا بارزًا للموظفين الذين تتوافق عطلتهم الأسبوعية مع يومي الجمعة والسبت، إذ يمكن أن تتحول الإجازة الرسمية إلى 3 أيام راحة متواصلة.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة التفاصيل النهائية الخاصة بإجازة عيد الميلاد المجيد قبل موعدها، بما في ذلك الجهات المخاطبة بالقرار وآلية تطبيق الإجازة على العاملين.