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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة تطالب بمعالجة تأخر ترقيات المعلمين بسبب الإجازات المرضية ورعاية الطفل

النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي
النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن إنصاف المعلم ليس منحة، بل حق أصيل، مشددة على أن الاستثمار في المعلم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل التعليم وبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

وأعلنت شاهين تأييدها للتعديلات التشريعية التي تستهدف إنصاف المعلمين وتقدير الحاصلين على الدرجات العلمية العليا، إلى جانب مراعاة الظروف الإنسانية المرتبطة بالإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل عند احتساب المدد البينية اللازمة للترقية.

وطالبت بضرورة معالجة أوضاع المعلمين الذين تأخرت ترقياتهم خلال السنوات الماضية بسبب حصولهم على تلك الإجازات، مؤكدة أن العدالة الوظيفية تقتضي عدم الإضرار بالمراكز القانونية للمعلمين نتيجة ظروف إنسانية خارجة عن إرادتهم.

وشددت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي على أهمية وضع ضوابط واضحة وموحدة لتطبيق التعديلات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المعلمين، ويمنع تباين التفسيرات بين الإدارات التعليمية المختلفة، ويحافظ على الحقوق الوظيفية للمعلمين.

اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المعلم الاستثمار بناء الإنسان المصري التعليم

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