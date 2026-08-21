جمال الغندور يعلن الرحيل عن قناة المحور

أعلن جمال الغندور، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، انتهاء رحلته مع قناة المحور، بعد عامين من العمل داخل القناة، مؤكدًا أن قرار الرحيل جاء من أجل التفرغ لمهمته الجديدة في لجنة الحكام.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أعلن اليوم انتهاء رحلتي مع قناة المحور، بعد عامين كانا مليئين بالأحداث الجميلة، والصحبة الطيبة، والزملاء والأصدقاء الذين سعدت وتشرفت بالعمل معهم».

وأضاف: «أعلن رحيلي عن قناة المحور للتفرغ لمهمتي في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، متمنيًا من الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح، وأن نقدم موسمًا مميزًا يليق بالثقة الكبيرة التي تضعها فينا الأندية المصرية، وأن نكون على قدر المسؤولية».

ووجه نائب رئيس لجنة الحكام الشكر إلى إدارة قناة المحور، قائلًا: «كل الشكر والتقدير للأستاذ عمرو الخياط، رئيس القناة، والأستاذ محمد ميمي، مدير الإنتاج الفني، ولكل الزملاء وأفراد فريق العمل بقناة المحور، على كل ما وجدته منهم من دعم وتعاون ومحبة طوال فترة عملي بالقناة».

واختتم الغندور رسالته مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القناة، متمنيًا التوفيق لجميع زملائه وأصدقائه، ومشيرًا إلى أن تلك المرحلة ستظل واحدة من المحطات المهمة والجميلة في مسيرته.



