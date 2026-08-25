عضو بالكنيست الإسرائيلي يحطم نصبًا تذكاريًا لشهداء فلسطينيين في الضفة

شارك عضو الكنيست عن اليمين المتطرف تسفي سوكوت ،عددا من المستوطنين في تحطيم نصب تذكاري للفلسطينيين في قرية مادما قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وظهر عضو الكنيست في لقطات ومقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يدمر الضريح بمطرقة، وآخر هو يصور الواقعة بهاتفه الشخصي، بينما كان مستوطن يضرب نصب "ضريح الشهداء".

وتنوعت ردود أفعال رواد منصات التواصل الاجتماعي بين غضب واستنكار فلسطيني وعربي عارم، وسط مطالبات بتوثيق الجريمة والرد عليها.

وأدان الناشطون الاعتداء على "ضريح الشهداء"، معتبرين أن تخريب المعالم والرموز يتجاوز الأضرار المادية ليمس الذاكرة والهوية الفلسطينية مباشرة.